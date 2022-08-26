سقوط الاتفاق.. الطائي يواصل صحوته فِيْ دوري روشن السعودي

فاز الفريق الكروي الأول لنادي الطائي على نظيره الاتفاق، بهدفِيْن، فِيْ إطار مباريات الجولة الأولى من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

وانطلق الموسم الجديد من دوري روشان السعودي، الخميس، بفوز الهلال على نظيره الخليجي بهدفِيْن دون رد، فِيْما تغلب داماك على منافسه الفِيْحاء بهدف دون رد.

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وافتتح الطائي أهداف المباراة فِيْ الدقيقة السادسة، عَنّْ طريق غي مبينزا، قبل أن يدرك محمد الكويكيبي التعادل لصالح الاتفاق فِيْ الدقيقة 22.

وفِيْ الدقيقة 65 نجح محمد عبد العزيز القنعان فِيْ تسجيل الهدف الثاني للطائي ليمنح فريقه النقاط الثلاث فِيْ افتتاح مشواره فِيْ البطولة المحلية.

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