سقوط حر لأسعار الذهب.. الأوقية تفقد 36 دولارا فجأة

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 2٪ يوم الثلاثاء، واستمرت فِيْ التراجع عَنّْ مستوى الدعم عَنّْد 1800 دولار.

يأتي ذلك مع الإضرار بشهِيْة المستثمرين للمعدن الثمين، وسط ارتفاع حاد فِيْ الدولار وارتفاع أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب فِيْ التعاملات الفورية 2.24 بالمئة إلَّى 1768.60 دولار للأوقية بحلول الساعة 1610 بتوقيت جرينتش من 1805.20 دولار للأوقية فِيْ بداية تعاملات اليوم.

لتفقد أونصة قدرها 36.6 دولارًا حتى كتابة هذا التقرير.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.85٪ إلَّى 1768.10 دولار للأوقية.

ارتفع الدولار إلَّى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 20 عامًا، مما عزز مكانته كَمْلاذ آمن للمستثمرين القلقين من ركود اقتصادي محتمل.

وتضرر الذهب الشهر الماضي بفعل تحركات البنوك المركزية الكبرى فِيْ أنحاء العالم لرفع أسعار الفائدة فِيْ محاولة لاحتواء التضخم.

يُنظر إلَّى الذهب على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة لتهدئة ضغوط الأسعار المتزايدة يحد من شهِيْة المستثمرين للمعدن الأصفر الذي لا يعطي عوائد.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 3.9 بالمئة إلَّى 19.17 دولارًا للأوقية.

ونزل البلاتين 2.30 بالمئة إلَّى 865.22 دولار بينما نزل البلاديوم 0.13 بالمئة إلَّى 199.00 دولار.