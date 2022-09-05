سقوط طائرة شراعية ووفاة قائدها بدبي، أعلنت الهيئة العامة للطيران الفترة الأخيرة عن سقوط طائرة شراعية في دبي، في منطقة نادي سكاي مما أسفر الى وفاة الطيار كما وباشرت لجنة التحقيق الحوادث الجوية بالتحقيق في الحادث، للتعرف على سبب سقوط الطائرة الشراعية، حيث تقود الطائرة الى طراز سيسنا ذات محرك واحد فقط مخصص فثط الأغراض الهواة.

سقوط طائرة شراعية بدبي

قبل أيام استيقظ الشعب الإماراتي على فاجعة كبيرة وهي وفاة طيار أثر سقوط طائرة شراعية في دبي، في منطقة نادي سكاي، مما باشرت أجهزة قطاع التحقيقات الحوادث الجوية عملية التعرف على سبب سقوط الطائرة الشراعية وفاة الطيار، وحسب ما بينت التحقيقات ن سبب سقوط الطائرة تبين بان السبب أقر حادث نتج عن عطل فني في المحرك أثناء توجه الطائرة للهبوط أدى الى سقوطها في منطقة خالية.

فيديو سقوط طائرة شراعية بدبي

أعلنت الهيئة الجوية للطيران في دبي قبل أيام عن وقوع حادث غريب من نوعه، حول سقوط طائرة شراعية بشكل مفاجئ في منطقة نادي سكاي دايف مما أدى إلى وفاة قائد الطائرة، وبعد سقوطها باشرت التحقيقات للتعرف على أحداث الحادث فتبين بان الطائرة قد أصابها عطل فني أثناء توجه الطائرة الى الهبوط في مطار البطين، حيث تم وقوع الطائرة في مكان خالي من الناس.

عدد الإصابات في سقوط الطائرة الشراعية أبو ظبي

تبين بان عدد الإصابات التي تمت إصابتها أثناء سقوط الطائرة الشراعية في أبو ظبي شخص واحد فقط وهو قائد الطائرة ،حيث تم نقله الى المشفى لتلقي العلاج اللازم، ولكن قدر الله أن يتوفى وحتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان على اسم قائد الطائرة، والجدير بالذكر بان الحكومة الإماراتية ستقوم بنشر بيان كامل توضح فيه سبب سقوط الطائرة الشراعية بالتفصيل.

تبين بان سبب سقوط طائرة شراعية قبل أيام بعد تعرضها الى عطل في المحرك أثناء نزولها الى المطار البطين أدى الى وقوعها بشكل مفاجئ بمنطقة خالية من الأفراد ومقتل قائد الطائرة وسيتم تنزيل بيان كامل فيما يخص سقوط طائرة شراعية ووفاة قائدها