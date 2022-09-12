سقوط هِيْبة “التحكيم”وبقاء صديق رئيس النصر يثير الجدل بقضية حمدالله

وعبر الدكتور عمر الخولي المستشار القانوني عَنّْ استيائه من الضغوط التي مورست على مركز التحكيم والمحكَمْ سلطان الصامل بعد قرار وقف عقوبة المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وكانت لجنة المحترفِيْن السعودية قد أصدرت عقوبة بحق حمدالله، بتوقيف المهاجم المغربي لمدة “4 أشهر”، فِيْ إطار مفاوضات مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية لعقده، مع الفريق الأول للنادي. نصر.

تلقى نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، اليوم الأربعاء، رسالة رسمية من المركز السعودي للتحكيم الرياضي، تفِيْد بأن العقوبة الصادرة عَنّْ لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بحق اللاعب عبد الرزاق حمدالله، تم إيقافه، لذلك يحق للاعب المشاركة مع الفريق من المباراة القادمة.

بعد زيادة الضغط الجماهِيْري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر المركز السعودي للتحكيم الرياضي بيانًا رسميًا بقبول “استقالة” محكَمْ القضية المغربي سلطان السميل، عبد الرزاق حمدالله، بعد تقديمه طلبًا أوضح فِيْه أنه يريد الابتعاد عَنّْ الخلاف بين النصر والاتحاد.

وقال د. عمر الخولي المستشار القانوني لـ “الشرق الأوسط” “ما تعرض له الصامل غير مقبول، وكان من المفترض أن يحمي المركز أعضائه من الحكام”.

هل أثار الخبير القانوني الجدل حول استمرار صالح العبيدلي حكَمْاً فِيْ النزاع بسبب علاقته الواضحة برئيس نادي النصر موصلي معمر قال “العبيدلي عمل تحت قيادة معمل معمر خلال رئاسته لدوري المحترفِيْن، كَمْا عمل فِيْ اتحاد الكرة فِيْ فترة سابقة، كان ذلك شيئًا. التي كان من المفترض أن تؤخذ فِيْ الاعتبار عَنّْد قبول محكَمْ فِيْ النزاع “.

وفِيْ سياق متصل، أشار الخولي إلَّى أن قضية المهاجم عبد الرزاق حمدالله سيتم حلها خلال الأيام المقبلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” لإنهاء هذا الخلاف الطويل دون مبرر.

من جانبه أكد المستشار القانوني خالد المحمدي أن قرار سلطان الصامل بوقف التحقيق فِيْ الخلاف أسقط هِيْبة مركز التحكيم الرياضي، خاصة أن استقالة المحكَمْ جاءت بعد تعرضه لضغوط على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال إنه لا يتفق مع المادة 28 من النظام.