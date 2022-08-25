سكان مخطط الحائرية في تربة يشتكون من غياب الخدمات

وتعاني 140 منزلاً في مخطط الحيرية بمحافظة التربه من نقص شبكات الاتصال والأسفلت وانتشار الكلاب الضالة والنفايات. واشتكى المستفيدون من عدم وجود أبسط خدمات ومكونات الحي.

فيديو | 140 منزلا بدون شبكات إتصالات واسفلت بمحافظة تربة .. وأحد سكان #عرضالمخطط نهضة عمرانية تفتقر إلى أبسط الخدمات البلدية pic.twitter.com/7t627iF1dw

– المونيتور (alraasd) 24 أغسطس 2022

لا توجد خدمة من التوزيع

وقال عبد الله البقعي، من سكان مخطط الحائيرية بمحافظة توربا، لبرنامج “الراصد” الذي تبثه قناة “الإخبارية”، إن المخطط يتكون من 800 دعم سكني، لكل منها بمساحة 900 متر مربع، حيث تم التوزيع في عام 1426 هـ. ح- عند منحه للمواطنين وتنازله عنهم.

وأوضح البقعي أنه منذ ذلك الحين لم يتم العثور على خدمات البنية التحتية ضمن المخطط.

عدم وجود طرق معبدة

بينما قال محمد البقعي، أحد سكان المخطط “من أتى إلى هنا وشاهد الأبنية سيشهد النهضة العمرانية التي يوجد بها المخطط”.

وأضاف القبيعي أن الترخيص من البلدية يثبت أن هناك نهضة عمرانية كبيرة في هذا المخطط لكنه يفتقر إلى أبسط الخدمات البلدية المتمثلة في تعبيد الطرق.