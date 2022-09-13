“سكاي” و”لين” توقعان اتفاقية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فِيْ قطاع الصحة بالسعودية

وقعت شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية مع شركة Leen الرائدة فِيْ تقديم الحلول الصحية المبتكرة، بهدف التعاون المشترك لاستكشاف فرص تطوير تطبيقات حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة المطورة لصالح الصحة قطاع فِيْ المملكة.

وبهذه المناسبة، قال أيمن الراشد، الرئيس التنفِيْذي لشركة Sky، إن شركته تسعى مع Lean لرفع جودة مؤشرات الصحة العامة فِيْ المملكة، مشيرًا إلَّى أن Sky رائدة فِيْ تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المرنة، والتي تعزز دور البيانات الضخمة لخلق قطاعات اقتصادية أكثر ذكاءً تعتمد على التكنولوجيا، وتسهم فِيْ تحسين جودة الحياة فِيْ مختلف مناطق المملكة، وتدعم بشكل مباشر رؤية 2030.

من جهته، أكد مهند الرشيد الرئيس التنفِيْذي لشركة لين، أن التعاون مع سكاي يعكس حرص الشركتين على خدمة القطاع الصحي فِيْ المملكة، من خلال إطلاق مشاريع وخدمات مستدامة، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. القطاعات.

وأكد الرشيد أن لين تعمل على المساهمة فِيْ دعم وتمكين التحول فِيْ القطاع الصحي من خلال تقديم خدمات صحية إلكترونية وحلول مبتكرة تعتمد على البيانات وتحسين الإجراءات واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتسهِيْل الوصول إلَّى خدمات الرعاية الصحية وتحسينها. جودة وكفاءة تلك الخدمات المقدمة للمستفِيْدين، ويأتي هذا الدور تماشياً مع توجهات التحول فِيْ القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030.