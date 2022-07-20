سكني إنجاز مشاريع ضاحية الجوهرة في جدة بنسبة 99 %

كشف برنامج سكني عن سير أعمال البناء والتطوير في المشاريع السكنية في ضاحية الجوهرة بجدة. وتجاوزت نسبة الإنجاز في مشروع الجوهرة ريزيدنس الذي يضم 990 وحدة سكنية 99٪، فيما بلغت النسبة في مشروع مدينة بوفارديا الذي يوفر 2،606 وحدات سكنية 84٪، بينما تصل درجة انجاز مشروع فينان. ارتفع إلى 55٪، والذي يضم أكثر من 1350 منزلًا، بالإضافة إلى مشروع بيلار الذي يوفر 618 منزلًا.

مكونات حي الجوهرة

توفر الضاحية آلاف الوحدات السكنية التي يتم بناؤها باستخدام تقنيات البناء الحديثة، مثل قوالب الخرسانة الجاهزة المعزولة (IPS)، بأحجام ونماذج متعددة، وبمجموعة متنوعة من التصاميم عالية الجودة التي تلبي احتياجات الأسرة السعودية. بأسعار معقولة. أسعار وأقساط شهرية مريحة.

تتميز الجوهرة بموقعها الاستراتيجي المتميز شمال جدة على طريق الحرمين السريع مقابل مدينة الملك عبد الله الرياضية، على بعد حوالي 5 دقائق من طريق المدينة المنورة السريع وحوالي 15 دقيقة من مطار الملك عبد العزيز الدولي وكورنيش جدة. على مساحة تقارب مليوني متر مربع، يبلغ عدد سكانها حوالي 35 ألف نسمة، وتضم الضاحية مساحات خضراء وممشى يمتد على طول طريق المشروع، وتزين ممراتها واجهات المطاعم والمقاهي والتجارية عمارات في وسط بيئة عصرية متكاملة الخدمات والمرافق ويوجد بالضاحية مباني تجارية بمساحة حوالي 194 ألف متر مربع وحدائق ومساحات مفتوحة يزيد سطحها عن 110 ألف متر مربع وتوفر أيضا مركز أمني ومركزان للرعاية الصحية ومدارس ورياض أطفال ومساجد على مساحة تزيد عن 150 ألف متر مربع.

خدمات البرنامج السكني

يرغب برنامج “سكني” في الاستمرار في إنجاز المشاريع الإسكانية التي يتم تنفيذها تحت إشراف برنامج “وافي” للتأجير أو البيع على الخارطة في مختلف المناطق وفق الجداول الزمنية المحددة، وذلك للسماح للعائلات للسعوديين. امتلاك منزلهم الأول تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – للوصول إلى نسبة ملكية 70٪.

تتواصل الحجوزات الإلكترونية لمشاريع “الجوهرة” الجاري تنفيذها بالشراكة مع مطورين عقاريين مؤهلين معتمدين من الوزارة عبر موقع وتطبيق “سكني” على الرابط. www.sakani.vivienda.saويأتي ذلك في إطار جهود البرنامج المستمرة لتسهيل تملك الأسر السعودية لمنازلها، من خلال إجراءات إلكترونية بسيطة، واستحقاقات فورية، وخيارات إسكان تتناسب مع احتياجاتها بالشراكة مع القطاع الخاص.

يشار إلى أن الضواحي السكنية الكبيرة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال برنامج “سكني” هي نموذج رائد للتطوير العقاري في المملكة. المدن الرئيسية كمرحلة أولى، بمفهوم الإسكان الحديث الذي يلبي احتياجات وتطلعات الأسرة السعودية، ويشمل جميع الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية، وكذلك المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية لتحسين الجودة من الحياة.