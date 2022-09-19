“سكني السعودي”.. تسليم وحدات سكنية للأسر المستفِيْدة فِيْ الطائف

بدأ برنامج “سكني” السعودي تسليم وحدات سكنية جديدة للأسر السعودية المستفِيْدة من مشروع مدينة الورد بالطائف.

وأعلن برنامج “سكني” عَنّْ تسليم أكثر من 100 وحدة سكنية للأسر السعودية المستفِيْدة من المشروع الواقع شمال الطائف، فِيْ إطار حرص البرنامج على تسليم الوحدات للمستفِيْدين عَنّْد إنجازها، مؤكداً أن العمل جار. على أساس تسليم باقي الوحدات للمستفِيْدين فِيْ أسرع وقت ممكن، بحسب وكالة الأنباء السعودية. واس.

يأتي ذلك نتيجة الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص من خلال برنامج شراكات الذي يهدف إلَّى تقديم حلول ومنتجات سكنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة، سعياً لتحقيق أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة الملكية إلَّى 70٪ بحلول عام 2030.

يتم تنفِيْذ مشروع مدينة الورد من قبل ائتلاف من كبرى الشركات الوطنية والدولية فِيْ إطار برنامج الإسكان، وتحت إشراف الوطني للإسكان – الذراع الاستثماري لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – لتلبية احتياجات مواطنين فِيْ محافظة الطائف لامتلاك أول منزل.

يقع مشروع روز سيتي على أحد الطرق الرئيسية القادمة من مكة المكرمة (طريق السيل) ضمن النطاق العمراني للأحياء الجديدة فِيْ مدينة الطائف. يضم المشروع فِيْلات سكنية منفصلة بمساحات مختلفة، مع مركز ترفِيْهِيْ تجاري فِيْ الوسط، و 19 مرفقًا تعليميًا، و 32 مسجدًا، و 13 مسجدًا، و 6 مرافق صحية، بالإضافة إلَّى عدد من الحدائق والمنتزهات العامة والمراكز التجارية.

بعد اكتماله يشمل المشروع ممرات للمشاة وحدائق ونوافِيْر وجلسات سباحة ونوادي ومطاعم ومقاهِيْ، بالإضافة إلَّى حديقة جبلية مميزة مغطاة بالأشجار والورود، ومنطقة لعب للأطفال، وبازارات ومهرجانات، وأكثر من تم تخصيص نصف مليون متر مربع للمحلات التجارية والمولات مما جعل المشروع واجهة تجارية. بمحافظة الطائف.

يشار إلَّى أن برنامج “سكني” يعمل على توفِيْر المزيد من خيارات الإسكان والتمويل للمواطنين، تحقيقا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – فِيْ زيادة نسبة ملكية الأسر السعودية.، واستمرار ضخ الوحدات السكنية المختلفة فِيْ السوق بما يتناسب مع رغبات واحتياجات المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المؤهلين.