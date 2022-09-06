سكني مساحة الوحدات السكنية الجديدة وانواع الدعم المقدم من وزارة الإسكان 1444 ،كما أعلنت وزارة الإسكان مؤخراً عبر الخدمات الإلكترونية عن كافة الدعم الذي يهدف الى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين السعودين وتلبية احتياجاتهم ،كما وتوفر ألية لتحديث البيانات الخاصة للمواطن ومعرفة المستوى الاقتصادي له كذلك التطور الكبير في المشاريع السكنية الجديدة.

منطقة السكن الجديد

تم تأكيد البرنامج السكني من وزارة الإسكان يبلغ متوسط ​​مساحة الأرض للوحدة السكنية الجديدة 500 متر مربع، وتتكون من سلسلة من النماذج على النحو التالي:



النموذج الأول يتكون من ثلاث غرف نوم بمساحة 245 متر مربع.

النموذج الثاني يتكون من أربع غرف نوم بمساحة 280 متر مربع.

أنواع الدعم المقدم من وزارة الإسكان

اكثر وضوحا البرنامج السكني بالنسبة لأولئك المؤهلين للحصول على الدعم المسجلين فِيْ الموقع وزارة الإسكان فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، يحصلون على نوعين من الدعم كالآتي

النوع الأول من الدعم دعم سعر المساكن الجاهزة، والذي يتكون من الحصول على سكن بسعر مخفض.

النوع الثاني من الدعم دعم قرض الرهن العقاري مدعوم بالأرباح وهِيْ الشراء من قبل ممولين معتمدين ويتم احتسابه من خلال دعم الآلة الحاسبة على شكل قيمة التمويل ومدة التمويل وعدد أفراد الأسرة والدخل الشهري.

وحدات سكنية جديدة

من ناحية أخرى أعلن وزارة الإسكان المملكة العربية السَعُودِيْة على موقع الويب الخاص بك الإعفاء من دفع قيمة العقار بالنسبة لبعض العائلات التي كانت تعاني من ظروف طارئة، بينما أعلن منزلي عن توفرها منازل جديدة فِيْ 3 مناطق بالمملكة، تتوفر جميع الخدمات والمرافق ضمن مخطط 197 السكني، والذي يوفر العديد من الوحدات السكنية للمواطنين، فِيْما يدعو جميع المواطنين السعوديين الراغبين فِيْ وحدة سكنية جديدة إلى سرعة إنهاء طلب سكني وتسجيل ما يلزم. البيانات الشخصية، أو من خلال موقع وزارة الإسكان.

الدعم السكني للوحدات السكنية

أتاحت وزارة الإسكان مقابلة المستفِيْدين من الدعم السكني من خلال زيارة موقع سكني، الموقع الرسمي لوزارة الإسكان السَعُودِيْة، والإجابة على الأسئلة المتعلقة بنوع السكن، وما إذا كانوا قد حصلوا بالفعل على سكن. دعم المنزل من قبل. ، أو أن أحد أقاربك قد استفاد من دعم الإسكان، ويمتلك عقارًا أو منزلًا باسمك. بعد الإجابة على هذه الأسئلة، سيتم تأكيد موافقتك على دعم الإسكان أم لا.

أرض سكنية مجانية

وزارة الإسكان أوضحت بشأن الشُروطْ الجديدة للمساعدة السكنية آلية حصول المستفِيْدين على الدعم السكني هِيْ التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان، واختيار سجل جديد، ثم إضافة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة، ويجب أن تكون هذه البيانات صحيحة.

للحصول على مساعدة سكنية، يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية السَعُودِيْة، وكذلك لا يمتلك سكنًا لائقًا، وكذلك لم يحصل سابقًا على مساعدة سكنية.

تسليم الفلل الجاهزة عن طريق سكني

أعلن سكني على موقعه الرسمي على الإنترنت عن الانتهاء من تسليم الفِيْلات الجاهزة فِيْ العديد من مناطق المملكة ضمن المشاريع التابعة لوزارة الإسكان، بعد الانتهاء من جميع الأوراق وتوقيع العقود بين المستفِيْدين، وشملت الفلل المناطق التالية:

مشروع الدوادمي فِيْ مدينة الرياض.

مشروع اسكان حفر الباطن واسكان الاحساس بالمنطقة الشرقية.

مشروع بريدة عنيزة وعيون هُواء البدائع بمنطقة القصيم.

سكني مساحة الوحدات السكنية الجديدة وانواع الدعم المقدم من وزارة الإسكان 1444 كما وتوفر الوزارة عدد من المساعدات السكنية للفئة محدودي الدخل مع إرفاق كافة المستندات الرسمية التي تثبت صحة ذلك بالإضافة الى تسليم المشاريع بالصدق والشفافية وبالمواعيد المحددة.