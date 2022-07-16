سكني يتم الإعلان عن مخططات الأراضي قبل إدراجها في الموقع

وأكد برنامج سكني أنه يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع، وإذا توفر، يمكن إجراء الحجوزات على الخطة المناسبة من خلال حساب المستفيد.

تنزيل تطبيق سكني

ودعا سكني، عبر حسابه الرسمي على تويتر، إلى تنزيل التطبيق لاستقبال تنبيهات الخطط الجديدة واستقبال جميع الأخبار.

تعليق الدعم

و قبل؛ وأكد برنامج “سكني” أنه حتى لا يتم تعليق دعم إسكان المستفيدين من منتج البناء الذاتي، يجب تنزيل شهادة السكن (إتمام العمل) من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على تويتر إنه في حالة تعليق الدعم سيعاد إيداع الدعم بأثر رجعي بعد تقديم شهادة الإشغال عبر الخدمات الإلكترونية.

قرض الرهن العقاري المدعوم

يقدم برنامج سكني خيار القرض العقاري المدعوم للمستفيدين منه بهدف تمكين الأسر السعودية من امتلاك منزلها الأول عن طريق اختيار إحدى الوحدات قيد الإنشاء التي يقدمها البرنامج عبر موقعه الإلكتروني وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفر حوالي 150 ألف مشروع. أو من خلال الاستفادة من القرض المدعوم لشراء الوحدات الجاهزة الذي يمنح للأسر، وللمستفيد حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسب احتياجاته ورغباته.