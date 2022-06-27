سكني يذكر بخطوة لضمان عدم تعليق دعم مستفيدي البناء الذاتي

وأكد برنامج “سكني” أنه حتى لا يتم تعليق دعم إسكان المستفيدين من منتج البناء الذاتي، يجب تنزيل شهادة السكن (إتمام العمل) من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية.

تعليق الدعم

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على تويتر إنه في حالة تعليق الدعم، سيتم إيداع الدعم مرة أخرى بأثر رجعي بعد تقديم شهادة الإشغال عبر الخدمات الإلكترونية.

قرض الرهن العقاري المدعوم

يقدم برنامج سكني خيار القرض العقاري المدعوم للمستفيدين منه بهدف تمكين الأسر السعودية من امتلاك منزلها الأول عن طريق اختيار إحدى الوحدات قيد الإنشاء التي يقدمها البرنامج عبر موقعه الإلكتروني وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفر حوالي 150 ألف مشروع. أو من خلال الاستفادة من القرض المدعوم لشراء الوحدات الجاهزة الذي يمنح للأسر، وللمستفيد حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسب احتياجاته ورغباته.

الدعم السكني

برنامج “سكني” هو أحد برامج وزارة الإسكان والشؤون البلدية والقروية، والذي يقدم قروضاً عقارية مدعومة للأسر السعودية حتى يتمكنوا من امتلاك منزلهم الأول، للفئات التي يحددها البرنامج، ومنها المطلقات والأرامل.

يختار المستفيدون أحد المنازل قيد الإنشاء، والذي يوفره البرنامج من خلال موقعه الإلكتروني وتطبيقه الذكي على الهواتف المحمولة.