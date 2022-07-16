سكني يستعرض آلية منتج البناء الذاتي

وأوضح برنامج سكني أن منتج البناء الذاتي يجب أن يكون على دفعات بشرط استيفاء الشروط الخاصة بكل دفعة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر “منتج البناء الذاتي مقسط، ويتم تسليم الدفعات بشرط استيفاء المتطلبات المحددة لكل دفعة، ونأمل أن يقوموا بزيارة وكالة التمويل إلى أن تكون على علم بجميع التفاصيل والإجراءات اللازمة “.

جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن قال خلاله “متى يكون فك الرهن على أرض المسكن متاحًا لأخذ الدفعة الإضافية”

تعليق الدعم

و قبل؛ وأكد برنامج “سكني” أنه حتى لا يتم تعليق دعم إسكان المستفيدين من منتج البناء الذاتي، يجب تنزيل شهادة السكن (إتمام العمل) من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على تويتر إنه في حالة تعليق الدعم، سيتم إيداع الدعم مرة أخرى بأثر رجعي بعد تقديم شهادة الإشغال عبر الخدمات الإلكترونية.

قرض الرهن العقاري المدعوم

يقدم برنامج سكني خيار القرض العقاري المدعوم للمستفيدين منه بهدف تمكين الأسر السعودية من امتلاك منزلها الأول عن طريق اختيار إحدى الوحدات قيد الإنشاء التي يقدمها البرنامج عبر موقعه الإلكتروني وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفر حوالي 150 ألف مشروع. أو من خلال الاستفادة من القرض المدعوم لشراء الوحدات الجاهزة الذي يمنح للأسر، وللمستفيد حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسب احتياجاته ورغباته.