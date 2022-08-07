سكني يوضح آلية إلغاء منتج الأرض والتقديم على منتج آخر

وأكد برنامج سكني أنه يمكن إلغاء منتج الأرض إذا كان المنتج غير مناسب للمستفيد من خلال حسابه الشخصي.

وردا على استفسارات حول ذلك عبر موقع تويتر، أضاف سكاني أنه في حال تم إلغاؤه وحذفه من الاسم، يمكن التقدم بطلب للحصول على مخطط آخر مناسب للمستفيد إن وجد.

الموقع السكني والتطبيق

يوفر موقع وتطبيق سكني 119 مشروعًا قيد الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، بما في ذلك حوالي 155 ألف وحدة سكنية، تتنوع بين الفلل والشقق والمنازل، ينتشر معظمها في 7 ضواحي سكنية رئيسية في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط. لتوفير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية، وفق المعايير الدولية، بمرافق وخدمات متنوعة تعمل على تحسين نوعية حياة ساكنيها، وبأسعار مناسبة، بمتوسط ​​750 ألف ريال.

خيارات سكنية

يمكن الاستفادة من جميع الخدمات وخيارات الإسكان وحلول التمويل نهاية لهذه الغايةأو عن طريق الاتصال بالرقم الموحد لعناية المستفيدين (199090) للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات، بالإضافة إلى تطبيق “سكني” للأجهزة الذكية، أو من خلال زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والرياض. – الخبر.