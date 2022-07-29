سكني يوضح آلية الدعم من خلال العقد التمويلي

أكد برنامج سكني أن حزم الدعم السكني تخضع لأحكام اللائحة التنفيذية التي تحكم الدعم، وتستفيد الحزم من توقيع عقد تمويل على أحد المنتجات التالية منتج سكني جاهز، وحدة بناء. منتج ومنتج يتم بناؤه ذاتيًا.

بناء الذات

يقدم برنامج سكني خدمات متنوعة للمستفيدين من خيار “البناء الذاتي”، مما يتيح لهم اختيار “التصاميم الهندسية” التنفيذية التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، وذلك بالتحالف مع العديد من الشركات الهندسية الوطنية لتقديمها. سلسلة من أحدث التصاميم الهندسية التي تتوافق مع كود البناء السعودي بالإضافة إلى خدمة “المقاول المعتمد”. تسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية للمستفيدين من “البناء الذاتي” و “التصميم الداخلي”.

الموقع السكني والتطبيق

كما يقوم موقع وتطبيق “سكني” بتحليل 115 مشروعًا سكنيًا قيد الإنشاء تقدم حوالي 150 ألف وحدة متنوعة (فيلات وشقق وتاون هاوس) بمتوسط ​​سعر 700 ألف ريال في جميع مدن ومناطق المملكة، بالإضافة إلى 223 مخططًا سكنيًا. أكثر من 180 ألف قطعة أرض سكنية في معظم مدن ومحافظات المملكة، ويمكن الاطلاع على عقودها وإصدارها إلكترونيًا.

كما يقدم سكني عددًا من الخدمات السكنية، بما في ذلك إصدار عروض الأسعار للوكالات المالية، وخدمة الاستشارات العقارية، و “سوق العقارات”، والتمويل الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.