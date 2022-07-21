سكني 3 حالات يتوقف فيها صرف الدعم

وأكد برنامج سكني توقفه عن صرف الدعم السكني للمستفيد عند ظهور بعض الحالات.

وأوضح البرنامج أن الحالات التي يتوقف فيها الدعم السكني هي

تخلف المستفيد عن سداد أي من الأقساط المتأخرة.

هل يمكن للأفراد الحصول على مساعدة في السكن

و قبل؛ أكد برنامج سكني أن العزاب لا يمكنهم التقديم كمتقدم أساسي لأنهم لا يستوفون شرط الأسرة، ولكن يجب إرفاقهم بطلب أحد الوالدين إذا كان أحد الوالدين يستوفي شروط الأهلية.

ولدى سؤاله عن ذلك عبر تويتر، قال البرنامج بالإمكان معرفة جميع شروط وضوابط برنامج سكني من خلال زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي هنا.

قرض الرهن العقاري المدعوم

يقدم برنامج سكني خيار القرض العقاري المدعوم للمستفيدين منه بهدف تمكين الأسر السعودية من امتلاك منزلها الأول عن طريق اختيار إحدى الوحدات قيد الإنشاء التي يقدمها البرنامج عبر موقعه الإلكتروني وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفر حوالي 150 ألف مشروع. أو من خلال الاستفادة من القرض المدعوم لشراء الوحدات الجاهزة الذي يمنح للأسر، وللمستفيد حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسب احتياجاته ورغباته.