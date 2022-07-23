سكني 4 التزامات منطبقة على مستفيدي البناء الذاتي

وأوضح برنامج سكني التزامات المستفيدين من البناء الذاتي تفاديا لإلغاء المنحة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “هذه التزامات تسري على المستفيدين من البناء الذاتي 1- الالتزام ببدء إجراءات البناء بعد توقيع عقد دعم الإسكان. 2- الالتزام بإنهاء البناء خلال فترة 3 سنوات المحددة. 3- دفع الرسوم كاملة ودورية. 4- تحديث بيانات مراحل البناء وتسليم شهادة أعمال للصندوق.

جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن قال خلاله “لدي استفسار عن الأرض التي تسلمها وزارة الإسكان، وهل للأرض أجل وهل هي مسحوبة من المستفيد في حال أن الأرض لم يتم بناؤه “

آلية منتج البناء الذاتي

و قبل؛ وأوضح برنامج سكني أن منتج البناء الذاتي يجب أن يكون على دفعات بشرط استيفاء الشروط الخاصة بكل دفعة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “منتج البناء الذاتي على دفعات، وتسليم المدفوعات بشرط استيفاء المتطلبات المحددة لكل دفعة، ونأمل أن يزوروا وكالة التمويل. أن تكون على علم بجميع التفاصيل والإجراءات اللازمة “.

جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن قال خلاله “متى يكون فك الرهن على أرض المسكن متاحًا لأخذ الدفعة الإضافية”