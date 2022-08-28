سكن لكل المصريين.. الحكومة تبدأ تنفِيْذ 2040 وحدة بأكتوبر

بدأت الحكومة المصرية ممثلة بوزارة الإسكان تنفِيْذ 2040 وحدة سكنية فِيْ إطار مبادرة الرئاسة المصرية لإسكان جميع المصريين.

كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان عَنّْ تنفِيْذ مرحلة إسكان جديدة لجميع المصريين – إسكان فوق المتوسط ​​بإجمالي 85 عمارة تضم 2040 وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر.

سكن لجميع المصريين يوم 6 اكتوبر

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن شروط حجز الوحدات السكنية لجميع المصريين تختلف من إعلان إلَّى آخر.

وأضاف أنه يجري تنفِيْذ 85 عمارة تضم 2040 وحدة سكنية ضمن المبادرة، وتم اختيار مواقع المباني بشكل مميز بالقرب من الطريق الدائري وبجانب السكن المتميز وبجوار منطقة الألفِيْن.

قال رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر إن هناك جدولاً زمنياً لإنجاز المشروع وتنفِيْذ المرافق والصرف الصحي والري والطرق والكهرباء والإنارة خلال النصف الأول من العام المقبل بحيث تكون جاهزة للتسليم. .

كَيْفَ تحجز مشروع إسكان لكل المصريين

وأضاف أن طريقة الحجز تخضع لخطط الدولة، وتعدد الشرائح السكنية، وحسب السعر الذي سيتم تحديده، مشيرا إلَّى اعتماد الجودة فِيْ كل شيء من بداية البناء إلَّى التشطيب من خلال المكاتب الاستشارية المتخصصة.

شقق مشروع سكني لجميع المصريين

وتابع الوزارة تؤكد على المواطنين عَنّْد استلامهم للشقق أن تكون وحدة كاملة التشطيب، وعدم استلام الوحدات السكنية فِيْ حال وجود ملاحظات.

موقع مشروع سكني لجميع المصريين

تبلغ مساحة المشروع الإسكاني لجميع المصريين بمدينة السادس من أكتوبر 70 فدانًا، وتقع فِيْ التقسيم السكني الصناعي، وتطل على الطريق الدائري الأوسط والطريق الشمالي.