سكن لكل المصريين.. طرح 3 آلاف شقة ومحلات ووحدات إدارية بالعبور الجديدة

عرضت الحكومة المصرية 3000 شقة فِيْ إطار مبادرة إسكان لجميع المصريين فِيْ مدينة العبور الجديدة (شرق العاصمة القاهرة).

قال وزير الإسكان فِيْ مصر، د. عاصم الجزار، إنه يجري حاليًا تنفِيْذ 69 عمارة تضم 3360 وحدة سكنية بمساحة تتراوح بين 90 و 115 مترًا مربعًا، بالإضافة إلَّى 96 وحدة إدارية، و 96 محل تجاري فِيْ مصر. مشروع “بديل الاوات”.

وأضاف أن المباني الجديدة تقع فِيْ الحي الرابع عشر بالعبور الجديدة، بالإضافة إلَّى مدرسة للتعليم الابتدائي، ومول تجاري، ومركز طبي، ودار حضانة.

وأضاف الوزير أن أعمال الإسفلت جارية فِيْ الطرق ومواقف السيارات بوحدات المبادرة الرئاسية “إسكان لكل المصريين” بالحى الرابع عشر، لافتًا إلَّى أن الحي يضم 806 عمارات بالمشروع نموذج 90 مترًا. بإجمالي 19.344 وحدة سكنية.

وقال الوزير إن هناك خطة لتسليم الشقق لشاغليها قريباً فِيْ مشروع إسكان لجميع المصريين بالحي الرابع عشر من المعبر.

من جانبه قال رئيس هِيْئة مدينة العبور الجديدة المهندس أحمد علي، إن الشركات المنفذة للمشاريع الإسكانية بالمدينة تعمل على إنجاز الأعمال فِيْ الوقت المحدد وفق الجدول الزمني، مع الحفاظ على الجودة والتشطيبات المطلوبة.

وأضاف أن مسؤولي الجهاز يتابعون معدلات التنفِيْذ بهدف استكَمْال العمل للتسليم بالتوازي مع إسكان المواطنين المستحقين للشقق.

شروط الحصول على شقق من مبادرة الإسكان لجميع المصريين

وضعت الدولة المصرية عدة شروط للحصول على شقق من مبادرة الإسكان لجميع المصريين