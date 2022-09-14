سكن لكل المصريين 3.. الحكومة تعلن تفاصيل الطرح الجديد

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع إسكاني لجميع المصريين، فِيْ أكبر عرض بالمحافظات التي تضم 25 محافظة.

أكد د. عاصم الجزار وزير الإسكان فِيْ مصر أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فتح باب الحجوزات لوحدات سكنية كاملة التشطيب.

يأتي الاقتراح الجديد للمرحلة الثالثة من مشروع إسكان لجميع المصريين 3 للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل فِيْ إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “مبادرة البنك المركزي المصري للعقار. بعائد 3٪ لمدة 30 سنة “، والذي بدأ تنفِيْذه فِيْ يوليو 2022.

وأضاف وزير الإسكان المصري فِيْ بيان اليوم أن الاقتراح الجديد يأتي فِيْ إطار التزام الدولة المستمر بتوفِيْر السكن الملائم من خلال توفِيْر وحدات سكنية كاملة التشطيب داخل السكن لجميع المصريين.

تفاصيل مشروع سكني لجميع المصريين 3

من جهتها كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفِيْذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن المقترح يشمل نحو 25 محافظة، ويتضمن شققًا جاهزة للتسليم الفوري، بالإضافة إلَّى شقق سيتم تسليمها خلال 18 شهرًا.

مشروع إسكان المحافظات لجميع المصريين 3

المحافظات التي ستطرح وحدات سكنية ضمن مشروع سكني لجميع المصريين 3 خلال الأيام المقبلة شملت محافظات الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديد، الفِيْوم، الفِيْوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفِيْة، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة، بالإضافة إلَّى الوحدات السكنية التي يتم تسليمها خلال 18 شهرًا فِيْ مدن أكتوبر الجديد، غرب المطار جرزة القطوري – العياط دمنهُور.

فتح باب الحجز ومَوعِد طرح الشقق لجميع المصريين .3

كشف الرئيس التنفِيْذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عَنّْ إمكانية سداد دفتر الشروط وبدء سداد سلف الحجز والمصاريف الإدارية فِيْ مكاتب البريد الآلي بالمدن والمحافظات التي تغطيها الوحدات السكنية لجميع المصريين 3.

مَوعِد طرح الشقق وشروط السكن لجميع المصريين .3

وحددت الحكومة المصرية مَوعِد طرح الوحدات يوم الأحد 25 سبتمبر حتى السبت 1 أكتوبر مَوعِدا للحصول على المواصفات للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، فِيْما حددت الأحد 2 أكتوبر حتى الخميس 27 أكتوبر 2022، مَوعِد الحصول على المواصفات. كتيبات الشروط للوحدات السكنية لجميع المصريين 3 لجميع المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تفاصيل فتح باب الحجز ودفع الدفعة المقدمة للسكن لجميع المصريين .3

وفقًا للقواعد، يجب على المتقدمين للشقق داخل وحدات المشروع الإسكاني لجميع المصريين 3 دفع 10٪ مقدمًا للوحدات المعروضة لذوي الدخل المنخفض، بينما يتم دفع 15٪ دفعة أولى للوحدات المتوسطة الدخل.

وتضمنت مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3٪، إمكانية التقسيط لسعر الوحدة لمدة تصل إلَّى 30 عامًا، وفق الشروط التفصيلية للمبادرة التي اقترحها البنك المركزي.

أسعار الوحدات فِيْ الشقق لجميع المصريين 3

وتتراوح أسعار الوحدات السكنية المعروضة ضمن الإعلان الجديد إسكان لجميع المصريين 3 بين 194 ألف و 310 ألف جنيه، مما يشير إلَّى أن قيمة سلف الحجز تتراوح بين 15 و 22 ألف جنيه.

تعديلات على مبادرة التمويل العقاري

وافق مجلس الوزراء فِيْ مصر على تعديلات على مبادرة التمويل العقاري لتسهِيْل حصول المواطنين على شقق ضمن مشروعات سكنية لجميع المصريين، حيث تمت الموافقة على ما يلي

رفع الحد الأقصى للدخل لفئة محدودي الدخل إلَّى 6 آلاف جنيه للفرد الواحد فِيْ الشهر.

رفع الحد الأقصى للدخل لفئة محدودي الدخل إلَّى 8000 جنيه شهرياً للمتزوج.

رفع الحد الأقصى للدخل لفئة الدخل المتوسط ​​إلَّى 13 ألف جنيه شهرياً للفرد الواحد.

رفع الحد الأقصى للدخل لفئة الدخل المتوسط ​​إلَّى 18 ألف جنيه شهرياً للأسرة.

رفع قيمة الوحدات إلَّى 1.7 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة 150 مترًا لفئة متوسط ​​الدخل.

طرق الاستعلام عَنّْ الوحدات السكنية لجميع المصريين .3

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي عَنّْ طرق التواصل والاستعلام عَنّْ الوحدات المعروضة من خلال