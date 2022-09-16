سلاح الروبل يعيد تشكيل حرب الطاقة.. هل تسير خطة بوتين كَمْا رسمها

بدأت روسيا فِيْ كسب تحالفات جديدة فِيْ معركة العقوبات المتبادلة مع أوروبا وأمريكا بسبب الأزمة الأوكرانية بفضل سلاح الروبل.

قفز الروبل يوم الجمعة إلَّى مستوى 60.60 روبل للدولار، مقابل 139 روبل للدولار فِيْ 7 مارس، وذلك بفضل القرار الروسي بإلزام مستوردي النفط والغاز الروسي بالدفع بالروبل، وكذلك سداد الديون المحلية. عملة.

فِيْ مارس، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا دخل حيز التنفِيْذ فِيْ 1 أبريل، يطالب الدول “غير الصديقة”، بما فِيْ ذلك الاتحاد الأوروبي، بدفع ثمن الغاز الطبيعي الذي يتم توفِيْره بالروبل الروسي، ردًا على العقوبات الأوروبية، حيث سمحت موسكو مؤقتًا لروسيا. الشركات والأفراد يسددون ديونهم لدائنين أجانب مدرجين على أنهم دول “معادية”، باستخدام الروبل، كَمْا أعلنت الحكومة الروسية.

تتلخص مكاسب روسيا من سلاح الروبل فِيْ رفع قيمة العملة المحلية بنسبة 28.6٪ منذ 24 فبراير حتى الآن، وذلك بفضل ارتفاع الطلب عليها للحصول على إمدادات الخام الروسي. كَمْا أبرمت روسيا اتفاقيات مع الصين وتركيا للتبادل التجاري بالعملة المحلية، والمكسب الأكبر هُو ما تحقق اليوم عَنّْدما قررت استخدام العملات الوطنية فِيْ التجارة البينية.

من يستفِيْد من تداول الروبل

لمعرفة من يستفِيْد من استخدام الروبل فِيْ مدفوعات النفط الروسي، مع زيادة قيمة الروبل الروسي بنحو 29٪ منذ بدء العمليات العسكرية الروسية فِيْ الأراضي الأوكرانية، أصبحت مكاسبه فِيْ مصلحة موسكو وكذلك بعض المستوردين مثل الصين وتركيا الذين يحصلون على النفط الروسي “الرخيص” بكَمْيات كبيرة دون عَنّْاء الحصول على الدولار، الأمر الذي دفع المفوضية الأوروبية لحث أعضاء الاتحاد الأوروبي على وضع سقف سعري لبراميل النفط والغاز الروسية.، ولكن حتى الآن لا يوجد دعم كامل من الجميع لهذا الاقتراح.

20 شركة تفتح حسابات بالروبل

ارتفع عدد الشركات الأوروبية التي فتحت حسابات بالروبل مع بنك غازبروم إلَّى عشرين فِيْ مارس الماضي، بينما طلب 14 عميلًا الأوراق اللازمة لفتح الحسابات، بحسب بلومبرج، نقلاً عَنّْ مصدر لم يذكر اسمه، رفض تسمية الشركات.

فتحت مجموعة الطاقة الإيطالية ENI حسابين بالروبل مع Gazprombank لدفع ثمن الغاز الروسي.

وتأتي هذه الخطوة كإجراء احترازي لضمان استمرار تدفق الغاز إذا لم يتم التوصل إلَّى اتفاق بديل.

فِيْ سبتمبر، وقعت شركة غازبروم الروسية اتفاقية لتحويل مدفوعات إمدادات الغاز الروسي إلَّى الصين إلَّى اليوان والروبل بدلاً من الدولار.

قال أليكسي ميلر، الرئيس التنفِيْذي لشركة جازبروم، إن السماح بالدفع بالروبل الروسي واليوان الصيني يعود بالنفع على كل من جازبروم وسي إن بي سي، وسيكون مثالاً يحتذى به للشركات الأخرى.

تستورد تركيا 25٪ من الغاز الروسي بالروبل

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فِيْ لقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بأن تركيا أصبحت أحد الطرق الموثوقة لتزويد الغاز من روسيا، حيث يعمل “التيار التركي” دون انقطاع.

وقال بوتين فِيْ الاجتماع الذي عقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون “أصبحت تركيا واحدة من أكثر الطرق التي يمكن الاعتماد عليها لتزويد روسيا بالطاقة، بما فِيْ ذلك الغاز، ليس فقط لاحتياجاتها الخاصة، ولكن أيضًا لدول الاتحاد الأوروبي، حيث يتم التوصيل إلَّى أوروبا عبر (تورنت التركي) دون أي انقطاع.

وأشار الرئيس الروسي إلَّى أنه سيتم دفع ربع (25٪) إمدادات الغاز الروسي إلَّى تركيا بالعملة الروسية بالروبل، وشدد على أن أنقرة تفِيْ بشكل موثوق بالتزاماتها فِيْما يتعلق بنقل الغاز الروسي (إلَّى أوروبا).

وفِيْ وقت سابق، كشف الرئيس التركي أن تركيا وروسيا وقعتا خارطة طريق للتعاون الاقتصادي، وتعتزمان رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلَّى 100 مليار دولار سنويًا.

تضاعفت واردات النفط الروسي إلَّى تركيا تقريبًا هذا العام، حيث يستعد البلدان لتعاون أوسع فِيْ التجارة، خاصة فِيْ قطاع الطاقة، على الرغم من العقوبات الغربية على موسكو.

وأظهرت بيانات رفِيْنيتيف أن تركيا زادت وارداتها النفطية من روسيا، بما فِيْ ذلك خام الأورال وسيبيريا الخفِيْف، بأكثر من 200 ألف برميل يوميا منذ بداية العام، مقارنة بـ 98 ألف برميل فقط فِيْ نفس الفترة من عام 2022.

ازدهرت التجارة بين تركيا وروسيا منذ الربيع، عَنّْدما تدخلت الشركات التركية غير المحظورة من التعامل مع نظيراتها الروسية لملء الفراغ الذي أحدثته شركات الاتحاد الأوروبي، التي علقت تعاملاتها مع روسيا بعد الأزمة الأوكرانية فِيْ وقت سابق من هذا العام.

شنغهاي تسير على خطى روسيا

اتفق قادة منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الجمعة، 16 سبتمبر 2022، على توسيع استخدام عملاتهم الوطنية فِيْ التجارة البينية بين دول المنظمة، وفقًا لإعلان مشترك تبنته الدول الأعضاء الثمانية.

وأقرت الدول الأعضاء “المهتمة” فِيْ المنظمة خارطة طريق للزيادة التدريجية فِيْ حصة العملات الوطنية فِيْ التسويات المتبادلة، ودعت إلَّى توسيع هذه الممارسة، بحسب الإعلان الصادر اليوم.

وتضم المنظمة الصين والهند وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان، بالإضافة إلَّى الدول المراقبة أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا.

يُنظر إلَّى روسيا على أنها المحرك الرئيسي فِيْ التحول نحو زيادة استخدام العملات الوطنية فِيْ التجارة، حيث تحاول تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي والعملات الغربية الأخرى بعد فرض عقوبات غربية جديدة ردًا على عملياتها العسكرية فِيْ أوكرانيا.

تصعيد ألماني للمرة الثانية

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية فِيْ بيان أن فروع شركة “روسنفت” فِيْ ألمانيا، والتي تمثل 12٪ من طاقة تكرير النفط الوطنية، وضعت تحت “وصاية” الوكالة الوطنية المسؤولة عَنّْ إدارة شبكات الطاقة.

وأوضحت الوزارة أن الخطوة تهدف إلَّى “الاستجابة للمخاطر التي تهدد أمن الإمدادات” فِيْ البلاد.

يشمل قرار الاستيلاء الشركات التابعة لشركة Rosneft Germany و “RN Refining and Marketing”، التي تمتلك أسهمًا فِيْ ثلاث مصافِيْ تكرير كبيرة فِيْ البلاد، وهِيْ Schwitt و Miro و Bayern Oil.

وهكذا، ستكون السلطات الألمانية قادرة على التحكَمْ بنفسها فِيْ توريد مصفاة شويت الواقعة فِيْ شرق البلاد، حيث تمتلك روسنفت غالبية الأسْهُمْ (54.2٪).

المصفاة تؤمن ضخ إمدادات النفط إلَّى وحول العاصمة برلين.

فِيْ الموقعين الآخرين، مثل ميرو فِيْ كارلسروه وبايرن أويل فِيْ فونبرج، لا تمتلك روسنفت غالبية الأسْهُمْ، إلَّى جانب شركات النفط الغربية الكبرى.

تدخل الوصاية حيز التنفِيْذ يوم الجمعة وتظل سارية لمدة ستة أشهر.

فِيْ أوائل أبريل، استولت برلين على شركة غازبروم جرمانيا، الشركة الألمانية التابعة لشركة غازبروم، لضمان إمدادات الغاز.

وقدمت الحكومة الألمانية مساعدة تتراوح قيمتها بين 9 و 10 مليارات يورو لإنقاذ هذه الوحدة المهددة بالإفلاس.

حاليًا، تعمل مصفاة شيفِيْت حصريًا بالنفط الروسي، الذي يتم ضخه عبر خط أنابيب دروجبا (“الصداقة” باللغة الروسية).

لكن بما أن ألمانيا تعهدت بالقضاء التام على واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام، فسيتعين على الحكومة تعديل آلية عمل المنشأة.

ومن المتوقع تخصيص أكثر من مليار يورو لتنفِيْذ خطة التحول فِيْ السنوات المقبلة.

وتنص الخطة على أن تتلقى المنشأة إمدادات النفط عبر مينائي روستوك فِيْ شمال البلاد، وغدانسك فِيْ بولندا.

رحلة الروبل قبل الحرب وبعدها

منذ 24 فبراير 2022، ارتفعت قوة الروبل الروسي، حيث سجل فِيْ ذلك الوقت 84.95 روبل للدولار، ومع بداية العقوبات الأمريكية الأوروبية، انخفض الروبل مقابل الدولار ليسجل 139 روبل للدولار فِيْ 7 مارس.، 2022، لكن الروبل سجل أعلى مستوى له بعد التصعيد الروسي وإلزام الشركات المستوردة للنفط الروسي بالدفع بالروبل مقابل الدولار واليورو. كَمْا أصرت روسيا على سداد ديونها بعملتها المحلية التي سجلت أعلى مستوى لها فِيْ 28 يونيو 2022 وهُو 53.74 روبل للدولار، واليوم الجمعة 19 سبتمبر سجلت 60.60 روبل للدولار الواحد.