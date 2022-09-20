سلاسل إمدادات السيارات الكهربائية.. أوروبا تتخلف عَنّْ الصين

منذ اختراع السيارات فِيْ أوروبا قبل 136 عامًا، نمت الصناعة لتصبح إحدى ركائز النمو الاقتصادي والازدهار فِيْ القارة العجوز.

لكن مع سيطرة الصين بشكل أكبر على سلسلة التوريد للسيارات الكهربائية، يواجه قطاع السيارات فِيْ أوروبا أحد أكبر التحديات فِيْ تاريخها حيث يحاول اللحاق بالركب.

وهذا لن يعَنّْي فقط إنشاء مصانع لبناء البطاريات، ولكن النظام البيئي بأكَمْله للتعدين والتكرير والهندسة الكيميائية اللازمة لتشغيلها.

لدى الاتحاد الأوروبي طموحات كبيرة للسيارات الكهربائية، بهدف التخلص التدريجي من مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2035.

ومع ذلك، فإن ريادة الصين فِيْ تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية قوية جدًا ؛ من المتوقع أن تنتج 76 فِيْ المائة من خلايا بطاريات الليثيوم أيون العالمية هذا العام، مقارنة بـ 7 فِيْ المائة فِيْ الاتحاد الأوروبي، وفقًا لـ Benchmark Mineral Intelligence.

يتم استخراج الليثيوم من الصخور الصلبة فِيْ أستراليا ومعالجته فِيْ الصين، حيث تعد بكين أكبر منتج لليثيوم فِيْ العالم، وهُو مكون رئيسي فِيْ بطاريات السيارات الكهربائية.

ولكن مع ارتفاع فواتير الطاقة وارتفاع تكاليف الاقتراض، يخشى المسؤولون التنفِيْذيون فِيْ صناعة البطاريات والمواد الخام فِيْ أوروبا من أن القارة أصبحت تعتمد على الشركات الآسيوية.

ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عَنّْ رونالد جيتريد، رئيس شركة ليفِيْستا إنرجي ومقرها لوكسمبورغ، والتي تتطلع إلَّى بناء مصافِيْ الليثيوم فِيْ المملكة المتحدة والبر الرئيسي لأوروبا، أن توريد سلسلة التوريد عَنّْدما يرتفع الطلب على السيارات الكهربائية هُو فِيْ طليعة مشاكل الصناعة. ويقول إن أوروبا تحاول “التنافس مع الأشخاص الذين تقدموا بالفعل 20 عامًا فِيْ التدفقات النقدية”.

حتى لو كانت أوروبا تجتذب الاستثمار فِيْ تصنيع البطاريات، يرى التنفِيْذيون فرقًا كبيرًا بين صانعي البطاريات الآسيويين الذين ينشئون مصانع “تابعة” فِيْ أوروبا يتم الحصول عليها من آسيا واللاعب الأوروبي المحلي الذي يشتري ويدعم سلسلة التوريد المحلية.

يقول مارك طومسون، الرئيس التنفِيْذي لشركة Talga Advanced Materials الأسترالية “سوف يقوم صانعو البطاريات من آسيا الذين تم تأسيسهم فِيْ أوروبا بإحضار موادهم فِيْ شكل نصف نهائي أو نهائي”.

لا تمتلك أوروبا كَمْيات تجارية من الليثيوم، فهِيْ موطن لواحد فقط من 15 منتجًا لكبريتات المنغنيز من فئة البطاريات وتمثل 9 ٪ فقط من إمدادات الكوبالت الكيميائية العالمية، كَمْا تقول شركة استشارات المعادن الهامة Project Blue.

سيحتاج صانعو البطاريات الأوروبيون إلَّى إحضار مواد من الخارج لبعض الوقت، حيث تستغرق مشاريع التعدين وقتًا أطول للتطوير من مصانع البطاريات.

يواجه قطاع السيارات فِيْ أوروبا أيضًا تحديات فِيْ إنشاء سلسلة توريد للمحركات الكهربائية، وهِيْ ثاني أهم جزء فِيْ السيارات الكهربائية.

تتطلب هذه مغناطيسات دائمة عالية التخصص تستخدم تربة نادرة، وهِيْ مجموعة من 17 عَنّْصرًا يصعب للغاية استخلاصها ومعالجتها ؛ تهِيْمن الصين على الإنتاج والمعالجة، بحوالي 80٪ من حصة السوق العالمية.

تستطيع شركة واحدة فقط فِيْ سلسلة التوريد داخل أوروبا حاليًا فصل المواد الأرضية النادرة لاستخدامها فِيْ المغناطيس، وهِيْ شركة كندية.

والشهر الماضي، أعلنت الصين زيادة حصتها الإنتاجية السنوية من تعدين العَنّْاصر الأرضية النادرة اللازمة فِيْ إنتاج بطاريات الليثيوم ومحركات السيارات الكهربائية، بنسبة 25٪، فِيْ تذكير بأن الصين لديها كل البطاقات.