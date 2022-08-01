سلاسل الإمدادات.. أزمات التوريد تدفع اقتصادات عالمية للتكتل

لأول مرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل أكثر من خمسة أشهر، غادرت سفِيْنة محملة بالحبوب ميناء فِيْ منطقة أوديسا بأوكرانيا يوم الاثنين.

لم يمر المنتدى الاقتصادي العالمي كَمْا كان يأمل المنظمون، من حشد وتوحيد الرؤى حول القضايا الاقتصادية التي تشغل العالم، لكن نقاط الخلاف كانت أكثر مما جمعت الحاضرين.

ومن أبرز القضايا التي تم تناولها فِيْ جلسات المنتدى ما يتعلق بسلاسل التوريد والتوريد من الاقتصادات حول العالم، وخاصة بين الشرق والغرب.

فِيْ الوقت الذي كان فِيْه الاقتصاد العالمي يشهد فِيْ عام 2022 أزمة تقلبات فِيْ سلاسل التوريد العالمية، سواء بالنسبة للمواد الأولية أو النهائية، كانت العديد من الاقتصادات تتجه إلَّى تطبيق الحمائية التجارية، أي فرض قيود على صادرات السلع الحيوية.

مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، كانت سلاسل التوريد تنتقل إلَّى مراحل جديدة من التعقيد من شرق إلَّى غرب الكرة الأرضية، وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب، وتقييد الصادرات.

وتعرض المنتدى لانتقادات شديدة، حيث دعا دائما إلَّى الانفتاح والعولمة وفتح الأسواق لمختلف دول العالم، لكنه لم يتطرق فِيْ نسخة هذا العام إلَّى السياسات التي اتخذتها الدول الصناعية الكبرى لتقييد صادراتها.

فِيْ مواجهة هذه التطورات نحو الحمائية والتكتل، بدأت التجمعات الدولية لإدارة سلاسل التوريد بالظهُور، لتحقيق التكامل بعيدًا عَنّْ الانفتاح على العالم، فِيْ إشارة إلَّى أن التطورات الجيوسياسية تأخذ الاقتصاد العالمي نحو الانغلاق والتكتل.

فِيْ الشهر الماضي، اتفقت الولايات المتحدة و 17 من حلفائها حول العالم، بقيادة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وسنغافورة، على تنويع سلاسل التوريد العالمية وتحسينها، خلال اجتماع استمر يومين وغابت فِيْه الصين.

وفقًا لبيان صادر عَنّْ المشاركين، فإن الهدف هُو “تعزيز التعاون بين الأعضاء الـ 18، لتعزيز المرونة طويلة المدى لسلسلة التوريد من خلال دعم الشفافِيْة والتنويع والسلامة والاستدامة”.

وشارك فِيْ الاجتماع ممثلون من أستراليا والبرازيل وكندا والكونغو والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وهُولندا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وفِيْ الشهر الماضي أيضًا، اختتم الاتحاد الأوروبي والصين الجولة التاسعة من الحوار الاقتصادي والتجاري رفِيْع المستوى، مؤكدين أن الجانبين اتفقا على الحفاظ على استقرار سلاسل التوريد العالمية وتحسين الامتثال للقواعد وآلية التجارة متعددة الأطراف.

** مزود الطاقة

بينما يمر الاقتصاد العالمي بأزمة إمداد عالمية فِيْ مجال الطاقة، وتحديداً الغاز الطبيعي، سارعت روسيا فِيْ خطواتها لاستكَمْال بناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي إلَّى الشرق، وتحديداً إلَّى الصين.

من ناحية أخرى، لا تزال دول الاتحاد الأوروبي تسعى للحصول على عقود فورية لتوريد الغاز الطبيعي من أسواق بعيدة عَنّْ روسيا التي خفضت إمداداتها من الغاز بنسبة 80٪ عبر نورد ستريم 1 الذي يربط مع ألمانيا، ومن خلال الموقع الرسميك إلَّى أوروبا.

** توريد الحبوب

لأول مرة منذ الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا قبل أكثر من خمسة أشهر، غادرت سفِيْنة محملة بالحبوب ميناء فِيْ منطقة أوديسا بأوكرانيا يوم الاثنين بعد اتفاق دولي من شأنه تخفِيْف أسعار الغذاء العالمية.

وقادت سفِيْنة حكومية صباح اليوم السفِيْنة “رازوني” التي كانت راسية فِيْ ميناء أوديسا عبر ممر آمن إلَّى حقل ألغام بحري زرعته القوات الأوكرانية لإحباط أي محاولة من جانب موسكو لشن هجوم برمائي على أوديسا.

وقالت الأمم المتحدة إن السفِيْنة كانت تحمل 26 ألف طن متري من الذرة. السفِيْنة عالقة فِيْ الميناء منذ 18 فبراير، قبل بدء الحرب.

قال وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، إن السفِيْنة غادرت حوالي الساعة 930 صباحًا بالتوقيت المحلي ؛ وقال إن 16 سفِيْنة أخرى تنتظر مغادرة أوديسا فِيْ الأيام المقبلة.

وتعد الرحلة خطوة واحدة نحو معالجة واحدة من العواقب بعيدة المدى للعملية العسكرية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فِيْ فبراير الماضي.

أدى الحصار الروسي للحبوب فِيْ أوكرانيا، وهِيْ إحدى سلال الخبز فِيْ العالم، إلَّى ارتفاع أسعار الحبوب العالمية وجلب خطر المجاعة لعشرات الملايين من الناس، لا سيما فِيْ الشرق الأوسط وأفريقيا.