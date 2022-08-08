سلاسل الإمدادات.. أزمات تتراكَمْ على رأس أوروبا

استمرار انخفاض هطول الأمطار يعَنّْي أن عمق نهر الراين انخفض بأكثر من مترين، الأحد الماضي، على طول نهر 1200 كيلومتر.

مشكلة عميقة تواجه الشحن فِيْ الاتحاد الأوروبي تتزايد مع جفاف نهر الراين، أهم ممر مائي فِيْ أوروبا الغربية، والذي يعتبر من أهم طرق الملاحة فِيْ القارة القديمة، ومن أكثر الأنهار ضحلة بحيث لا يمكن للسفن المرور عبرها إلا فِيْ إطار إجراءات معينة.

مستويات المياه على نهر الراين، النهر الداخلي الرئيسي فِيْ أوروبا والذي يربط موانئ روتردام وأنتويرب الضخمة بالقلب الصناعي لألمانيا وسويسرا غير الساحلية، منخفضة للغاية.

جعل نهر الراين السفلي، الناجم عَنّْ جفاف غير مسبوق فِيْ القارة القديمة، من الصعب على الشاحنين نقل الفحم والمكونات والمواد الكيميائية والسلع الأخرى إلَّى المصانع ومحطات الطاقة على طول النهر.

هذه مشكلة ملحة للصناعات الرئيسية فِيْ أوروبا، لكنها تضع أيضًا قيودًا على خطط الاتحاد الأوروبي لزيادة حركة البضائع على طول الممرات المائية بنسبة 25٪ بحلول عام 2030 وبنسبة 50٪ بحلول عام 2050 كجزء من الجهُود المبذولة لتقليل الانبعاثات من قطاع النقل.

الانخفاض المستمر فِيْ هطول الأمطار يعَنّْي أن عمق نهر الراين قد انخفض بأكثر من مترين، الأحد الماضي، على طول نهر 1200 كيلومتر.

نهر الراين، الذي يمتد لمسافة 1200 كيلومتر من جبال الألب السويسرية إلَّى بحر الشمال، هُو ثاني أكبر نهر فِيْ وسط وغرب أوروبا بعد نهر الدانوب.

وتتطلب عودة النهر إلَّى مستوياته الطبيعية هطول أمطار غزيرة لفترات طويلة لزيادة العمق بشكل كبير، حيث لا يتوقع هطول أمطار غزيرة خلال الأسبوعين المقبلين، فِيْما وصلت المستويات الآن إلَّى نقطة الاختناق.

كان مستوى المياه منخفضًا لدرجة أن النهر أغلق أمام حركة السفن لأسابيع فِيْ عام 2022، واليوم يتجه إلَّى إغلاقه تمامًا أمام حركة المرور التجارية.

اضطرت الشركات إلَّى تحويل الشحنات إلَّى السكك الحديدية والطرق ؛ لكن هذا مكلف وغير فعال لأنه يتطلب مئات الشاحنات أو عربات السكك الحديدية للتعامل مع البضائع التي يمكن تنزيلها على بارجة واحدة.

وتأتي هذه الأزمة فِيْ وقت تشهد أوروبا أزمة متصاعدة فِيْ وفرة الطاقة، ما دفعها إلَّى تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، فِيْما يعد النهر ممرًا رئيسيًا لإمدادات الفحم لمحطات الطاقة، خاصة فِيْ ألمانيا.

حذرت شركة Uniper، أكبر موزع للغاز الروسي فِيْ ألمانيا، والتي احتاجت مؤخرًا إلَّى خطة إنقاذ بمليارات اليورو من الحكومة الألمانية لمنعها من الانهِيْار، من احتمال حدوث “اضطراب فِيْ الأداء” الشهر المقبل فِيْ محطة Staudinger-5 التي تعمل بالفحم، وهِيْ 510 -محطة طاقة. ميغاواط شرق فرانكفورت – رافد رئيسي لنهر الراين – بسبب انقطاع إمدادات الفحم على طول النهر.

مع زيادة الطلب على الفحم، قرر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إعادة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، والتي كانت فِيْ السابق معطلة ولكن يُنظر إليها الآن على أنها حل مؤقت لمساعدة ألمانيا على التخلص من الغاز الروسي.

مثلما تأتي أزمة نهر الراين فِيْ وقت تعاني فِيْه أوروبا من أزمة تضخم غير مسبوقة، وأزمة عالمية فِيْ سلسلة التوريد، وأزمة غاز تلوح فِيْ الأفق، فإن المستويات المنخفضة لنهر الراين تشكل صداعا لبلدان الكتلة.

يصل نهر الراين عادة إلَّى أعلى مستوياته المائية فِيْ الربيع وأوائل الصيف، وأدنى نقاطه فِيْ الخريف، لكن هذا النمط يتغير بسرعة بسبب تغير المناخ وتغير مواسم وكَمْيات هطول الأمطار.

كل عام، يتم شحن أكثر من 300 مليون طن من البضائع على طول نهر الراين.