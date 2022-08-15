سلاسل الإمدادات.. أمور عليك معرفتها لفهم منظومة التوريد العالمية

تقدر McKinsey أن صانع السيارات لديه ما معدله 250 من الدرجة الأولى و 18000 مورد غير مباشر، ومن الصعب تتبعهم جميعًا.

منذ العام الماضي، أصبح مفهُوم سلاسل التوريد أحد أكثر المصطلحات الاقتصادية استخدامًا فِيْ جميع أنحاء العالم، نظرًا لما يسببه من مخاطر على الاقتصاد العالمي والقوة الشرائية للمستهلكين.

سلاسل التوريد هِيْ فِيْ الأساس شبكات تربط المنتجين بالمستهلكين. تتمثل الوظيفة الأساسية لسلاسل التوريد فِيْ مطابقة العرض مع الطلب، وعَنّْدما تسير الأمور على ما يرام، فهذا هُو الوضع الطبيعي فِيْ العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك.

تحتوي سلاسل التوريد على أجزاء وطبقات متحركة. تتكون سلاسل التوريد من مرحلتين، الأولى هِيْ جانب الإنتاج، حيث يتم التجميع النهائي للمنتج، والثانية هِيْ جانب التوزيع حيث تصل إلَّى المشتري.

يمكن أن يكون جانب الإنتاج معقدًا، لأن بعض المنتجات تحتوي على ما يصل إلَّى 3000 أو 4000 قطعة للهاتف الذكي، وربما 30000 لسيارة بنزين نموذجية.

مع التطور التكنولوجي الموجود فِيْ العديد من المنتجات، من المستحيل على شركة واحدة تصنيع كل شيء بمفردها ؛ لذلك، تلجأ الشركات إلَّى موردين متخصصين لتوفِيْر المكونات.

على سبيل المثال، سيستخدم الكَمْبيوتر المحمول شركات مختلفة لصنع شريحة المعالجات الدقيقة وشرائح الذاكرة وشاشة العرض ولوحة المفاتيح ومحرك الأقراص والبطارية والشاحن والمزيد.

تقدر McKinsey أن صانع السيارات لديه ما معدله 250 من الدرجة الأولى و 18000 مورد غير مباشر، ومن الصعب تتبعهم جميعًا.

فِيْ عام 2022، كان الموردون الصينيون بطيئين فِيْ إعادة فتح أبوابهم فِيْ فبراير بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، لكن العديد من الشركات لم تشعر بذلك حتى نهاية مارس أو أبريل أو حتى بعد ذلك بكثير.

تعد الصين أبرز مورد للسلع الأولية والمصنعة حول العالم، نظرًا لقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق العالمية، تقريبًا لجميع السلع التي يحتاجونها بأسعار رخيصة.

يشير المستهلكون إلَّى الطلب عَنّْ طريق شراء الأشياء، وتستجيب الشركات فِيْ السلسلة من خلال تقديم طلبات مع شركات أخرى تزودهم بالمواد الخام اللازمة فِيْ التصنيع، أي أن طلب سلعة معينة يعَنّْي دخول عشرات أو مئات أو آلاف الشركات لتوفِيْر مكونات السلعة.

توقعات الطلب

غالبًا ما يعتمد التنبؤ بالطلب على سجلات الطلبات. ما الذي اشتراه العميل فِيْ الشهر الماضي عَنّْدما يكون الطلب مستقرًا، تتأرجح سلاسل التوريد أفقيًا دون أي مشاكل ؛ ولكن عَنّْدما تحصل على ارتفاع مفاجئ فِيْ الطلب خلال فترة قصيرة (كَمْا حدث غالبًا أثناء الجائحة)، يمكن أن تظهر أزمة فِيْ سلسلة التوريد.

نظرًا لصعوبة التنبؤ بالطلب، لجأت العديد من الشركات إلَّى الإنتاج فِيْ الوقت المناسب، والذي يمكن أن يؤدي بشكل جيد فِيْ بعض الأحيان.

السبب الكامل لنظام الإنتاج فِيْ الوقت المناسب الذي استخدمته العديد من الشركات قبل الوباء، هُو أنه كان من الصعب جدًا معرفة ما سيكون عليه الطلب على أي منتج معين مسبقًا.

لذلك دعونا نصنع ما نحتاجه بالضبط عَنّْدما نحتاج إليه ؛ تمتد هذه الفلسفة إلَّى حمل مخزون ضئيل من الأجزاء والمواد الخام التي يتم تسليمها فِيْ الوقت المناسب.

يعمل هذا بشكل أفضل عَنّْدما يكون الموردون والمصانع متقاربين إلَّى حد ما، على بعد أقل من ساعة أو ساعتين، كَمْا كان الحال فِيْ المجمعات الصناعية فِيْ الصين.

يمكن للشركات جدولة عمليات التسليم اليومية، أو حتى كل بضع ساعات ؛ وهذا يعَنّْي وجود سلاسل توريد أقصر بجودة أفضل وأموال أقل مرتبطة بالمخزون، مما يؤدي إلَّى انخفاض التكاليف وتحسين الأداء المالي.

ومع ذلك، تظهر المشكلة عَنّْدما يقوم المصنعون بتوسيع هذه الممارسة لتشمل الشبكات البعيدة العالمية مع الموردين المنتشرين فِيْ جميع أنحاء العالم. تصبح جدولة عمليات التسليم بالضبط عَنّْدما تحتاج إليها أكثر تعقيدًا.

لكن الأمور تنهار حقًا – كَمْا حدث أثناء الوباء – عَنّْدما يرتفع الطلب، تبدأ الاختناقات فِيْ تعطيل الشحنات الدولية وتتوقف الأجزاء عَنّْ الظهُور فِيْ الوقت المناسب.

عادة ما يطلب بائع التجزئة أو الشركة المصنعة فقط بقدر ما يعتقدون أنه يمكنهم البيع أو الاستهلاك حتى تبدأ الدورة التالية ؛ لكن فِيْ بعض الأحيان يأتي المشترون للحصول على كَمْيات أكبر من الأجزاء، كَمْا حدث مع أشباه الموصلات.

منذ نهاية عام 2022، بدأت العديد من الشركات فِيْ شراء أكثر مما تحتاجه لشهُور قادمة، من أشباه الموصلات، مما أدى إلَّى ظهُور أزمة عَنّْق الزجاجة فِيْ سلاسل التوريد.

فِيْ العديد من القطاعات خلال العام الماضي، كانت الشركات التي تستخدم المكونات الإلكترونية فِيْ منتجاتها تطلب ضعف ما تعتقد أنها بحاجة إليه حقًا.

فِيْ بعض الأحيان يكون السبب المنطقي هُو “إذا كانت لدي الأجزاء ولم يكن لدي منافسي، يمكنني الفوز بحصة فِيْ السوق!”.

الجانب الآخر من هذا هُو “إذا لم يكن لدي الأجزاء وكان المنافسون لدي، فسوف أفقد حصتي فِيْ السوق!”.