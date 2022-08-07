سلاسل الإمدادات.. التغير المناخي يعمق أزمة صناعة التوريد العالمية

من بين جميع التهديدات من تغير المناخ لسلاسل التوريد، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر هُو أكبر تهديد محتمل.

يبدو أن سلاسل التوريد قد تكون على شفا أزمة طويلة الأمد، مرتبطة بتغير المناخ، وتراجع إنتاج السلع فِيْ المناطق على حساب الآخرين، والظروف الجوية القاسية التي تعرقل حركة التجارة.

وبينما تأثرت سلاسل التوريد بشدة خلال جائحة فِيْروس كورونا، فإن الطقس القاسي، من الفِيْضانات إلَّى حرائق الغابات، يضرب بشكل متزايد الموانئ والطرق السريعة والمصانع فِيْ جميع أنحاء العالم.

آثار تغير المناخ على استدامة سلاسل التوريد هِيْ أزمة بطيئة الحركة ستستمر لفترة طويلة وستتطلب بعض التغييرات الأساسية .. “كل مجتمع ساحلي وكل شبكة نقل ساحلي ستواجه بعض المخاطر من هذا، “وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عَنّْ” مدرسة ييل للبيئة “. .

من بين جميع التهديدات من تغير المناخ لسلاسل التوريد، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر هُو أكبر تهديد محتمل.

ولكن حتى الآن، قبل سنوات من بدء ارتفاع مستوى سطح البحر فِيْ إغراق الموانئ والبنية التحتية الساحلية الأخرى، تهز الاضطرابات فِيْ سلسلة التوريد التي تسببها الأعاصير والفِيْضانات وحرائق الغابات وغيرها من الأحوال الجوية القاسية بشكل متزايد الاقتصاد العالمي.

وفِيْ شباط (فبراير) الماضي، تسبب التجميد فِيْ ولاية تكساس فِيْ أسوأ إغلاق إجباري لإمدادات الطاقة فِيْ تاريخ الولايات المتحدة.

أجبر التجميد على إغلاق ثلاثة مصانع رئيسية لأشباه الموصلات، مما أدى إلَّى تفاقم النقص فِيْ أشباه الموصلات الذي تسبب فِيْ جائحة عالمي، وتباطؤ إنتاج السيارات القائمة على الرقائق الدقيقة.

كَمْا أدى التجميد إلَّى إغلاق خطوط السكك الحديدية فِيْ الولاية، مما أدى إلَّى قطع روابط سلسلة التوريد المستخدمة بكثافة بين تكساس وشمال غرب المحيط الهادئ لمدة ثلاثة أيام.

كَمْا تسببت الأمطار الُغُزيرة وذوبان الجليد فِيْ فبراير / شباط الماضي فِيْ اندفاع بعض الضفاف فِيْ نهر الراين، أهم ممر مائي تجاري فِيْ أوروبا، مما أدى إلَّى توقف الشحن النهري لعدة أيام.

ثم، فِيْ أبريل الماضي، انخفض منسوب المياه على نهر الراين، الذي كان يواجه جفافاً طويلاً، لدرجة أن سفن الشحن لم تضطر إلَّى تنزيل أكثر من نصف طاقتها المعتادة لتجنب الاصطدام فِيْ قاع النهر.

فِيْ السنوات الأخيرة، واجه المصنعون الذين يعتمدون على نهر الراين “انخفاضًا متزايدًا فِيْ سعة الشحن، مما أدى إلَّى تعطيل تدفقات المواد الخام الداخلة والخارجة”.

كَمْا عطلت الفِيْضانات فِيْ وسط الصين فِيْ يوليو سلاسل التوريد لسلع مثل الفحم والخنازير والفول السوداني، وأجبرت على إغلاق مصنع سيارات نيسان.

على سبيل المثال، ضرب إعصار إيدا، خامس إعصار من حيث التكلفة فِيْ تاريخ الولايات المتحدة، ساحل خليج المكسيك فِيْ أواخر أغسطس 2022، وألحق أضرارًا بالمنشآت الصناعية الحيوية التي تولد مجموعة من المنتجات، بما فِيْ ذلك البلاستيك والمستحضرات الصيدلانية، وأجبر على تحويل مسار الشاحنات.

كانت الحرائق فِيْ كولومبيا البريطانية فِيْ الفترة من أواخر يونيو إلَّى أوائل أكتوبر من العام الماضي، والتي نجمت عَنّْ موجة حر غير مسبوقة، ثالث أسوأ موسم حرائق فِيْ تاريخ المقاطعة.

أغلقت الحرائق نقطة اختناق للنقل فِيْ فريزر كانيون والتي عطلت الآلاف من عربات السكك الحديدية وتقطعت السبل بمحتوياتها.