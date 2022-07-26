سلاسل الإمدادات.. الحبوب على الطريق الصحيح وارتباك تدفقات الطاقة

عززت الحرب الروسية الأوكرانية أهمية البلدين معًا فِيْ الأمن الغذائي العالمي، حيث يعتبران مصدرين رئيسيين للقمح على مستوى العالم.

أعادت اتفاقية اسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود إحياء إمدادات الحبوب العالمية مرة أخرى، بعد تصاعد الأزمات الناجمة عَنّْ الحرب الروسية الأوكرانية على قطاع الأمن الغذائي العالمي.

عززت الحرب الروسية الأوكرانية من أهمية البلدين معًا فِيْ الأمن الغذائي العالمي، حيث يعتبران مصدرين رئيسيين للقمح على مستوى العالم، إلَّى جانب الذرة والشعير والأسمدة المستخدمة فِيْ الزراعة.

قال كييف، النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني، يوم الاثنين، إن صادرات الحبوب الأوكرانية قد تصل إلَّى 3.5 مليون طن شهريًا فِيْ المستقبل القريب، بفضل اتفاقية تم توقيعها مؤخرًا تهدف إلَّى استئناف صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود.

وصرح تاراس فِيْسوتسكي للتلفزيون الأوكراني أن حجم صادرات الحبوب سيزداد تدريجيا كل شهر ابتداء من حوالي 1.5 مليون طن فِيْ أغسطس.

فِيْ بداية الأسبوع الجاري، كانت هناك مخاوف من أن تتعرض اتفاقية اسطنبول لضربة قاسية قبل أن تبدأ، حيث شنت روسيا هجمات بالقرب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.

وقال الكرملين، أمس، إن الضربات الروسية على ميناء أوديسا لا تعرقل تصدير الحبوب الأوكرانية، تنفِيْذاً للاتفاقية الموقعة برعاية الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن القصف “يستهدف البنية التحتية العسكرية فقط … ولا يتعلق بكل المنشآت المستخدمة لتنفِيْذ اتفاقية تصدير الحبوب، ولهذا السبب لا يمكن ولا ينبغي أن يعيق بدء عملية التنزيل”.

قصف الجيش الروسي، السبت، ميناء أوديسا الأوكراني الحيوي لتصدير الحبوب الأوكرانية، بعد يوم من توقيع اتفاقية بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا من أجل تقليص حجمها. مخاطر أزمة الغذاء.

يبدو أن إمدادات الغاز الطبيعي عبر نورد ستريم 1 تتجه نحو أزمة جديدة اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، حيث أعلنت شركة غازبروم أنها ستخفض شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم إلَّى 33 مليون متر مكعب يوميًا اعتبارًا من الأربعاء. الصيانة ضرورية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الالمانية لوكالة فرانس برس اليوم الاثنين “حسب المعلومات المتوفرة لدينا، لا يوجد سبب فني لقطع الامدادات”. واعتبرت برلين هذا “حجة” وقرار “سياسي” للضغط على الغربيين فِيْ سياق الصراع فِيْ أوكرانيا.

تواجه سلاسل إمداد الطاقة إلَّى أوروبا معضلة متزايدة، حيث لم يتبق سوى شهرين قبل الدخول التدريجي لفصل الشتاء، عَنّْدما يرتفع الطلب على مصادر الطاقة.

فِيْ مواجهة هذه الأزمات، تميل معدلات التضخم فِيْ الكتلة الأوروبية إلَّى تسجيل معدلات عالية مستمرة خلال فترة الشتاء المقبل، إذا ظلت السيناريوهات الجيوسياسية وتلك المتعلقة بسلاسل التوريد دون تغيير.

** اتفاقية الغرب

فِيْ نهاية الأسبوع الماضي، اتفقت الولايات المتحدة و 17 من حلفائها حول العالم، بقيادة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وسنغافورة، على تنويع سلاسل التوريد العالمية وتحسينها خلال اجتماع استمر يومين وغابت فِيْه الصين.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عَنّْ المشاركين قولهم إنهم “ملتزمون سياسيًا بالعمل معًا لمواجهة اضطرابات سلسلة التوريد قصيرة المدى”.

الهدف المعلن هُو التعاون لتعزيز استمرارية سلسلة التوريد على المدى الطويل، من خلال دعم الشفافِيْة والتنويع والسلامة والاستدامة، من خلال الالتزام بالمعايير البيئية ومعايير العمل العالية، بما فِيْ ذلك منع العمل الجبري. ”

وشارك فِيْ الاجتماع ممثلون من أستراليا والبرازيل وكندا والكونغو والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وهُولندا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

أبرزت الصدمات التي تعرضت لها سلاسل التوريد العالمية من الأوبئة والحروب والصراعات والآثار المناخية القاسية والكوارث الطبيعية الحاجة الملحة إلَّى تعزيز سلاسل التوريد.