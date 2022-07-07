سلاسل الإمدادات العالمية.. أسعار الغذاء تستجدي الاستقرار

بدأت مؤشرات البورصات العالمية للسلع الأساسية فِيْ إظهار ركود فِيْ معاملات أسعار الغذاء العالمية، بسبب العودة التدريجية فِيْ سلاسل التوريد من حجم الإنتاج.

بدأت المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الغذاء العالمية فِيْ التراجع، مع انخفاض أسعار العديد من السلع، من زيوت الطهِيْ إلَّى القمح والذرة، إلَّى أدنى مستوياتها فِيْ أشهر مع زيادة الإمدادات وتخفِيْف المستثمرين عَنّْ رهاناتهم على الأسعار المرتفعة فِيْ أسواق العقود الآجلة.

عادت الأسعار إلَّى مستوياتها التي كانت عليها قبل الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تراجعت أسعار زيت النخيل، وهُو زيت الطعام الأكثر استهلاكًا فِيْ العالم، بنحو 45 فِيْ المائة عَنّْ مستوى الإغلاق القياسي فِيْ أبريل، ليقترب من أضعف مستوياته فِيْ عام.

بينما انخفضت أسعار القمح بأكثر من 35٪ من أعلى مستوياتها على الإطلاق فِيْ مارس، انخفضت أسعار الذرة بنحو 30٪ عَنّْ ذروتها.

أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلَّى تفاقم أزمة الإمدادات الغذائية التي بدأت بسبب سوء الأحوال الجوية ومشاكل سلسلة التوريد.

قطاع الطاقة

فِيْ قطاع الطاقة، بينما أعاقت العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا سلاسل توريد النفط فِيْ موسكو، عززت الأخيرة طرق تجارة النفط إلَّى الشرق، وهُو ما يتضح من مبيعات النفط الخام إلَّى الصين والهند.

قفزت واردات الصين من النفط الخام من روسيا بنسبة 55 فِيْ المائة مقارنة بالعام السابق إلَّى مستوى قياسي مرتفع فِيْ مايو، لتحل محل السعودية كأكبر مورد لبكين، حيث استفادت المصافِيْ من الإمدادات بخصم وسط عقوبات ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

بلغ إجمالي واردات النفط الروسية، بما فِيْ ذلك الإمدادات التي يتم ضخها عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادئ والشحنات المنقولة بحراً من موانئ روسيا فِيْ أوروبا والشرق الأقصى، ما يقرب من 8.42 مليون طن، وفقًا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية.

ويعادل ذلك نحو 1.98 مليون برميل يوميا، بزيادة 25 بالمئة من 1.59 مليون برميل يوميا فِيْ أبريل نيسان.

تشير البيانات، التي تظهر أن روسيا استعادت مكانتها كأكبر مورد نفط للصين، أكبر مستورد للنفط لهذا العام، بعد انخفاض دام خمسة أشهر، إلَّى أن موسكو قادرة على إيجاد مشترين لنفطها على الرغم من العقوبات الغربية التي دفعها إلَّى خفض الأسعار.

أزمة إمداد جديدة

ويبدو أن سلاسل التوريد للسلع الأولية والمصنعة تواجه أزمة جديدة، حيث أعلنت الصين فرض حجر صحي على ملايين السكان، أمس الأربعاء، بسبب عودة انتشار وباء فِيْروس كورونا، الأمر الذي أثار مخاوف خاصة فِيْ شنغهاي.

وفرض عزلة على أكبر مدينة فِيْ الصين لمدة شهرين فِيْ الربيع لوقف أسوأ تفشي للوباء فِيْ البلاد منذ بدايته. فرضت القيود الصارمة فِيْ العاصمة الصينية اختبارًا شديدًا على سكانها البالغ عددهم 25 مليونًا الذين يواجهُون مشاكل فِيْ توفِيْر المنتجات الطازجة.

أبلغت وزارة الصحة الصينية عَنّْ حوالي 300 حالة إصابة جديدة بفِيْروس كورونا على مستوى البلاد، أمس الأربعاء، والمنطقة المتضررة الرئيسية هِيْ مقاطعة آنهُوي، حيث يخضع 1.7 مليون شخص فِيْ مقاطعتين ريفِيْتين للحجر الصحي حاليًا.

منذ يوم الأحد الماضي، سُجلت إصابات فِيْ شنغهاي، حيث فُرضت اختبارات للكشف عَنّْ الإصابات فِيْ معظم المناطق، فِيْما أُغلقت جميع قاعات الكاريوكي فِيْ المدينة يوم الأربعاء. وقالت السلطات إن بعض الإصابات تعود إلَّى أماكن الترفِيْه هذه.