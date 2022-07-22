سلاسل الإمدادات العالمية.. الهدوء يعود تدريجيا للأسواق ولكن!

ضغوط العرض، بينما لا تزال تؤثر على العديد من المستهلكين والشركات، أصبحت أكثر اعتدالًا.

من كونها مهددة كَمْا كانت قبل ستة أشهر، خاصة فِيْ الولايات المتحدة.

ولعل أحدث التطورات فِيْ هدوء سلاسل التوريد، أعلنت روسيا، أمس الخميس، استئناف ضخ الغاز الطبيعي عبر نورد ستريم 1 بعد توقف صيانة لمدة 10 أيام اعتبارًا من 11 يوليو.

استأنفت روسيا، الخميس، ضخ الغاز إلَّى أوروبا، لكن بكَمْيات أقل من خلال إعادة تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم، دون تبديد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل هذه الإمدادات، التي تغذي المخاوف من حدوث أزمة طاقة فِيْ الاتحاد الأوروبي هذا الشتاء.

بعد عشرة أيام من الصيانة السنوية لخط أنابيب الغاز الذي يربط مباشرة بين حقول الغاز فِيْ سيبيريا وشمال ألمانيا، كانت أوروبا تخشى أن توقف مجموعة غازبروم الروسية، التي تمتلك نورد ستريم، الإمدادات تمامًا.

وبدلاً من ذلك، أعادت شركة غازبروم تصدير الغاز، ولكن فقط 40٪ من سعة خط الأنابيب، فِيْ مستوى ما قبل الصيانة، وفقًا لبيانات من مشغل الشبكة الألماني جاسكاد.

وشدد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك خلال مؤتمر صحفِيْ على أنه “لا يوجد شيء من الناحية الفنية يمنع نورد ستريم من العودة إلَّى طاقته الكاملة بعد أعمال الصيانة”، متهمًا روسيا بأنها “غير موثوقة” وممارسة “ابتزاز” بالغاز.

فِيْ سياق الحرب فِيْ أوكرانيا والمواجهة بين موسكو والغرب بشأن قضية الطاقة، اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الغاز “كسلاح”.

ينقل نورد ستريم نحو ثلث الغاز الذي يشتريه الاتحاد الأوروبي سنويًا، والبالغ 153 مليار متر مكعب. ثم يتم تصدير الغاز من ألمانيا إلَّى عدة دول أوروبية.

ومع ذلك، لمح فلاديمير بوتين هذا الأسبوع إلَّى أن خط أنابيب الغاز قد يعمل فقط بنسبة 20٪ من طاقته اعتبارًا من الأسبوع المقبل. وعزا ذلك إلَّى التوربينات التي قامت بها روسيا كأداة جديدة للضغط على الغرب.

مخاوف الركود

فِيْ وقت تتراجع فِيْه الضغوط فِيْ قطاعات السلع العالمية – التي كانت محركًا مركزيًا للتضخم -، فإن الخوف من هذا التراجع هُو أنه قد لا يكون ناجمًا عَنّْ عودة سلاسل التوريد إلَّى زخمها قبل جائحة كورونا.

وبدلاً من ذلك، فإن الخوف من أن هذا الانخفاض فِيْ مخاوف سلسلة التوريد ناتج عَنّْ انخفاض الطلب على الاستهلاك العالمي، بسبب تصاعد مخاوف الركود، والذي من المتوقع أن يضرب الاقتصاد العالمي بحلول نهاية عام 2022.

إذن، هذه هِيْ الأخبار السيئة أن بنوك الاستثمار العالمية بدأت بهذه الطريقة، مما يعَنّْي أن مخاطر الركود تتزايد ليس فقط فِيْ الولايات المتحدة، ولكن فِيْ جميع أنحاء العالم.

وبحسب تقرير صادر عَنّْ “بلومبيرج”، بدأت الشركات العالمية بالتراجع تدريجياً عَنّْ الشكاوى من صعوبة سلاسل التوريد بين أسواق السلع والتصنيع من جهة، وأسواق التصنيع والاستهلاك من جهة أخرى.

مؤشر آخر على الركود الناشئ فِيْ العرض هُو استمرار أسعار الشحن البحري من مستوياتها القياسية، فِيْ وقت تظهر فِيْه السوق العالمية تباطؤًا فِيْ الطلب على الاستهلاك.

وفِيْ حال حدوث ركود، ستختفِيْ المخاوف من سلاسل التوريد بسرعة، ومن ثم تبدأ رحلة تحفِيْز الأسواق، من خلال خفض الأسعار وتحفِيْز الإنتاج والاستهلاك، وبالتالي زيادة الطلب على الإمدادات.