سلاسل الإمدادات العالمية تراوح بين حظر التصدير وتخفِيْف القيود

لا تزال أزمة سلسلة التوريد العالمية تلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي والشركات، من خلال تذبذب وفرة السلع الأولية.

بينما تتطلع الدول إلَّى حظر تصدير السلع الرئيسية، أعلنت روسيا عَنّْ خفض حاد فِيْ ضريبة التصدير لزيت عباد الشمس بعد تغيير الصيغة التي تستخدمها موسكو لحسابها لدعم شحناتها، بينما تحوم عملة الروبل بالقرب من أعلى مستوياتها فِيْ عدة سنوات.

وأضافت الوزارة فِيْ مذكرة أن ضريبة تصدير زيت عباد الشمس حددت عَنّْد 8408.7 روبل (163.3 دولار بالمعدل الحالي) للطن لشهر يوليو. وسبق أن حددت السلطات الضريبة لشهر يوليو بالدولار الأمريكي عَنّْد 560.1 دولار للطن.

خفضت روسيا، التي تضررت من العقوبات الغربية، الضرائب على صادراتها من الحبوب بشدة يوم الجمعة بعد تغيير الصيغة التي تستخدمها لحسابها لدعم الشحنات فِيْ موسم التسويق فِيْ يوليو تموز ويونيو حزيران.

فِيْ أزمة ستضيف المزيد من الأعباء فِيْ قطاع الطاقة، ارتفعت مبيعات الديزل والبنزين (البنزين) من قبل تجار التجزئة الرسميين فِيْ الهند فِيْ يونيو الماضي.

ويرجع هذا الارتفاع إلَّى قرار الحكومة الأخير غير المتوقع بفرض ضرائب وقيود على الشحن على صادرات الوقود للمساعدة فِيْ تأمين الإمدادات المحلية، وفقًا لبلومبرج نيوز.

قال مسؤولو المصفاة المطلعون على هذا الأمر إن مبيعات الديزل، الوقود الأكثر استخدامًا فِيْ البلاد، من قبل أكبر ثلاث تجار تجزئة، ارتفعت بنسبة 35٪ عَنّْ العام السابق لتصل إلَّى حوالي 7.4 مليون طن فِيْ يونيو.

يمكن للضريبة المفاجئة على إنتاج النفط الخام المحلي وصادرات الوقود أن تساعد الحكومة فِيْ تحقيق إيرادات تصل إلَّى 1 تريليون روبية (12.7 مليار دولار)، وفقًا لما ذكرته وكالة برس ترست الهندية.

ونقلت الوكالة عَنّْ مسؤولين لم تحددهم قولهم إن الرسوم الأخيرة التي فرضتها الحكومة الفِيْدرالية يمكن أن تساعد فِيْ تعويض معظم الإيرادات المفقودة بسبب تخفِيْض رسوم الوقود فِيْ مايو من هذا العام.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، أضاف التقرير أن الضريبة الجديدة على النفط الخام قد تولد 520 مليار روبية، بينما قد تصل الضرائب على صادرات الوقود إلَّى 200 مليار روبية على الأقل بنهاية العام المالي فِيْ مارس 2023.

انتعشت مبيعات الوقود فِيْ ثالث أكثر اقتصاد استهلاكا للطاقة فِيْ العالم، بسبب زيادة النشاط الاقتصادي، وموسم السفر الصيفِيْ وزيادة استخدام المولدات التي تعمل بالديزل لتلبية الطلب على الطاقة خلال موجة الحر الشديدة والممتدة.

وفِيْ سياق آخر، قالت شركة Tesla Electric Vehicle، إن إمداداتها من السيارات الكهربائية من الصين تراجعت، بسبب تراجع الإنتاج، وعلى الأخص بسبب إغلاق مصنعها فِيْ الصين لمدة أسابيع، كَمْا أعلنت الشركة أمس.

وقالت الشركة المملوكة لشركة Elon Musk فِيْ بيان إنها سلمت 254695 سيارة بين أبريل ويونيو الماضي.

هذه خيبة أمل للشركة، التي تقول إنها تسجل نموًا قويًا وتروج لافتتاح مصنعين جديدين هذا العام فِيْ ألمانيا وتكساس. كان الانخفاض فِيْ عدد المركبات التي تم تسليمها أكبر من توقعات المحللين، الذين أبلغوا عَنّْ تسليم 264000 سيارة للمشترين، وفقًا لشركة Factset، وهِيْ شركة برمجيات وبيانات مالية.