سلاسل الإمدادات.. الغذاء يتصدر الأولويات العالمية وسط بارقة “أوديسا”

تواصل سلاسل الإمداد الغذائي العالمية قيادة الأوروبيين فِيْما يتعلق بأزمة أوكرانيا، وسط دعوات لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميًا، اعتبر رئيس السياسة الخارجية فِيْ الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن استئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا “مسألة حياة أو موت” وهناك “أمل” فِيْ أن يتم التوصل إلَّى اتفاق هذا الأسبوع لفتح ميناء أوديسا.

وقال بوريل لدى وصوله إلَّى بروكسل يوم الاثنين لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المخصص لمناقشة الحرب “تعتمد حياة عشرات الآلاف من الأشخاص على هذه الاتفاقية” التي يتم التفاوض عليها بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة. فِيْ أوكرانيا.

وجاءت تصريحات المسؤول الأوروبي بعد أن استضافت اسطنبول محادثات الأربعاء الماضي بين موسكو وكييف لكسر الجمود فِيْ تصدير الحبوب من أوكرانيا، وهُو ما تسبب فِيْ ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية.

لا يزال أكثر من 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقة فِيْ صوامع فِيْ ميناء أوديسا على البحر الأسود، وتقطعت السبل بعشرات السفن بسبب الحصار الروسي، وهُو جزء مما تسميه موسكو “عمليتها العسكرية الخاصة”.

أوكرانيا وروسيا من أهم موردي القمح فِيْ العالم. تعد روسيا أيضًا مُصدرًا رئيسيًا للأسمدة وأوكرانيا منتج مهم للذرة وزيت عباد الشمس، لذا فإن التوصل إلَّى اتفاق لإنهاء حظر التصدير أمر حيوي للأمن الغذائي.

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، إلَّى العاصمة الإيرانية طهران، فِيْ زيارة رسمية، يعقبها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لعقد قمة ثلاثية مع الرئيس الإيراني، لبحث اقتراح إعادة فتح سلاسل الإمداد الغذائية من أوكرانيا. .

وفِيْ سياق متصل، قال شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، ديفِيْد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفِيْد بيسلي، المدير التنفِيْذي لبرنامج الأغذية العالمي، ونغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، بيانًا مشتركًا يوم الاثنين يدعو فِيْه إلَّى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية.

تسبب جائحة COVID-19، والاضطرابات فِيْ سلاسل التوريد الدولية، والحرب فِيْ أوكرانيا، فِيْ تعطيل أسواق الغذاء والوقود والأسمدة بشدة، وكلها مترَابِطْة.

بحلول نهاية يونيو 2022، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد – أولئك الذين انخفض وصولهم على المدى القصير إلَّى الغذاء إلَّى مستوى يعرض حياتهم وسبل عيشهم للخطر – إلَّى 345 مليون شخص فِيْ 82 دولة، وفقًا للعالم. برنامج الغذاء.

ومما زاد الطين بلة، أن حوالي 25 دولة واجهت ارتفاعًا فِيْ أسعار المواد الغذائية من خلال فرض قيود على الصادرات، مما أثر على أكثر من 8٪ من تجارة الغذاء العالمية، وفقًا للبيان.

بالإضافة إلَّى ذلك، تعقدت استجابة الإمدادات الغذائية بسبب مضاعفة أسعار الأسمدة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وهُو ما يعكس ارتفاعًا قياسيًا فِيْ تكاليف المدخلات مثل الغاز الطبيعي.

يجادل صندوق النقد الدولي بأنه لكي تنخفض الأسعار، يجب الإفراج عَنّْ الأسْهُمْ العالمية التي تراكَمْت بشكل مطرد خلال العقد الماضي.

لا تزال أزمات سلسلة التوريد موجودة فِيْ جميع أنحاء العالم فِيْ عدة قطاعات، ولا يزال النقل شبه يمثل إحدى أكبر الأزمات العالمية فِيْ القطاع الصناعي.

بينما تظل تكلفة النقل البحري الباهظة عقبة أمام تهدئة أسعار السلع الأساسية، بسبب ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 8 أضعاف عما كانت عليه قبل عام 2022.