لا يزال العالم بشكل عام ينتج طعامًا أكثر مما يأكل، وأكثر من 40٪ من المنتجات الطازجة تذهب سدى.

أصبحت السلسلة الغذائية نقاشًا أكثر شيوعًا منذ الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ووباء كورونا السابق، وارتفاع الطلب على الاستهلاك العالمي فِيْ عام 2022، وقبل كل شيء تغير المناخ.

أظهرت سلسلة توريد المواد القابلة للتلف، مثل الأغذية، أنها معرضة للخطر بشكل خاص، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

اليوم، وعلى الرغم من تحسن وهدوء أزمات سلسلة التوريد العالمية، إلا أن الأزمات خلال العامين الماضيين، كشفت أن أزمة الغذاء تدور حول عدم القدرة على الوصول إلَّى الأسواق المختلفة بشكل عادل.

فِيْ 8 يونيو، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن المجاعة قد تحدث فِيْ العديد من دول العالم، وخاصة فِيْ إفريقيا، التي تعد واحدة من أكبر المناطق المستوردة للغذاء.

بالنسبة إلَّى أنطونيو جوتيريس، كانت الكلمات بسيطة وواضحة “ما لم نتصرف بشكل مختلف، يمكن أن نواجه الجوع على نطاق واسع، حيث يواجه 49 مليون شخص الآن مجاعة أو ظروف شبيهة بالمجاعة”.

ومع ذلك، لا تزال دول العالم بشكل عام تنتج طعامًا أكثر مما تأكله، وأكثر من 40٪ من المنتجات الطازجة تذهب سدى، أي فِيْ القمامة. فلماذا يكتسب الحديث عَنّْ هذه القضية زخمًا

بدأت الصدمات التي سببتها الحرب و COVID-19 والمناخ فِيْ التغلب على سلسلة الإمدادات الغذائية الهشة على مستوى العالم، مما رفعها إلَّى قمة جدول الأعمال الجيوسياسي.

فِيْ الولايات المتحدة، قال 74٪ من المستهلكين الذين شملهم استطلاع المنتدى الاقتصادي العالمي فِيْ أبريل 2022 أن النقص سيستمر “فِيْ الهِيْمنة على سلاسل التوريد خلال الأزمات المستقبلية”.

يتفق صانعو السياسات والقادة الدوليون على أنه يجب البحث عَنّْ مسارات مختلفة لضمان الأمن الغذائي وتجاوز الوضع الراهن المتمثل فِيْ إعطاء الأولوية للكفاءة على الأمن.

وسيستلزم هذا التحول أيضًا الانتقال من التبعية إلَّى التنوع والعولمة، إلَّى الأقلمة مع التفكير بشكل خلاق فِيْ كَيْفَِيْة ارتباط السلسلة.

مع زيادة عدد سكان العالم، لا يمكن لأي سلسلة غذائية ثابتة مواكبة وتيرة الوصول إلَّى الجميع فِيْ الوقت المناسب، خاصة وأن طرق التجارة تختلف بين الأسواق والأسواق الأخرى.

تقدر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن التكلفة الحقيقية للأغذية المستهلكة عالميا تبلغ 19.8 تريليون دولار، أي ضعف قيمتها السوقية ؛ هذا يفتح الباب أمام فجوات الأسعار والاضطراب.

فِيْ غضون ثلاثة أشهر، سيجتمع قادة العالم فِيْ مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) ؛ يعد اجتماع مصر فرصة لمواصلة المناقشات حول أزمة المناخ وعواقبها ولإحراز تقدم وتجنب التأثير أيضًا على سلاسل الإمداد الغذائي.

فِيْ COP 26 العام الماضي، تعهد الحاضرون بضمان انتقال عادل إلَّى اقتصادات خالية من الانبعاثات، حتى لا يتخلف أحد عَنّْ الركب.