سلاسل الإمدادات تفشل فِيْ مواجهة الأزمات الكبرى

خضعت سلاسل التوريد فِيْ جميع أنحاء العالم لاختبارات قاسية فِيْ العامين الماضيين، وعلى الرغم من أهميتها البالغة، فقد ثبت أنها ضعيفة فِيْ مواجهة جائحة أو حرب.

مع ظهُور أزمات واضطرابات هائلة فِيْ سلاسل التوريد العالمية، مع العديد من المشاكل التي تتراوح بين التحولات فِيْ طلب المستهلكين والموثوقية الخارجية إلَّى اختناقات النقل والممارسات المانعة للمنافسة والتعقيدات الجيوسياسية، من الضروري إيجاد حلول عاجلة للتغلب على هذه الأزمات.

أظهرت التجارب السابقة أن سلاسل التوريد تعتبر حاليًا فعالة ولكنها هشة، مما يعَنّْي أنها عرضة للانهِيْار فِيْ مواجهة الأزمات الكبرى.

مع هذه الأزمة التي حدثت فِيْ السنوات الماضية والحالية، يسعى العديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية إلَّى تحقيق العديد من العَنّْاصر الأساسية للتغلب على أزمة سلسلة التوريد.

الأول هُو تعزيز الإنتاج المحلي من خلال الدمج الداخلي وشبه الداعم، وتخفِيْف الازدحام فِيْ النقل، وإعطاء الأولوية للصحة العامة، وإدارة نقص العمالة، ومحاربة الممارسات المنافِيْة للمنافسة، وتخفِيْف التوترات الجيوسياسية.

قبل سنوات، تبنت العديد من الشركات نهجًا “فِيْ الوقت المناسب” للتوريد حيث قاموا فقط بتخزين ما يحتاجون إليه على الفور وثقة فِيْ سلاسل التوريد لتسليم العَنّْاصر الأخرى بسرعة.

وفر هذا النهج المال لأن الشركات لم تكن بحاجة إلَّى بناء مرافق تخزين موسعة أو الاحتفاظ بالمخزون بالكامل.

فِيْ الوقت نفسه، تحول الكثير من القدرة التصنيعية للبلاد إلَّى الخارج، حيث سعى قادة الشركات إلَّى مناطق ذات تكاليف عمالة وطاقة أقل حيث يمكن تصنيع المنتجات بأسعار رخيصة.

لكن الصعوبات فِيْ سلسلة التوريد العالمية أدت إلَّى صعوبات فِيْ فتح منشآت خارج الدولة، واستمرار إنتاجها، حيث خلقت مشاكل من حيث الإمداد والسلامة والأمن.

الازدحام المروري

كَمْا أدت اختناقات النقل إلَّى تعقيد لوجستيات التوزيع فِيْ السنوات الأخيرة ؛ وردت تقارير عديدة عَنّْ تعطل الموانئ ونقص الحاويات وزيادة الأسعار فِيْ المناطق الرئيسية.

اشتكى بعض العملاء من أن تكلفة الشحن التي تبلغ 4000 دولار لكل حاوية فِيْ المتوسط ​​فِيْ أوروبا ارتفعت أربع إلَّى خمس مرات لتصل إلَّى 15000 دولار إلَّى 22000 دولار لكل حاوية.

ضغط جائحة كورونا بشدة، مما تسبب فِيْ نقص المنتجات فِيْ مناطق رئيسية ؛ أدت الطفرة فِيْ التجارة الإلكترونية، وطلب المستهلكين، وتحديات الصحة العامة أثناء الوباء إلَّى الضغط على مرافق التصنيع والتوزيع فِيْ جميع أنحاء العالم.

اكتشفت الشركات التي اعتادت على تصنيع المنتجات الرئيسية فِيْ العالم النامي والتحول السريع إلَّى الأسواق العالمية أن الأوبئة تدمر إمدادات المكونات والتصنيع والتوزيع والصحة العامة والقوى العاملة.

النقص فِيْ اليد العاملة

فِيْ السنوات الأخيرة، أدى نقص العمالة والصدمات الاقتصادية إلَّى تعطيل سلاسل التوريد، وتسببت فِيْ حدوث تأخيرات، وزيادة فِيْ التكاليف، ومجموعة من التحديات اللوجستية.

ونتيجة لذلك، عاد التضخم كَمْشكلة اقتصادية، وهناك تعقيدات مرتبطة بالتحولات الأساسية فِيْ القوى العاملة، وهنا نعَنّْي شيخوخة السكان ونقص القوى العاملة فِيْ الاقتصادات المتقدمة بسبب هذه الشيخوخة.

مع تعافِيْ الاقتصاد، لا يزال هناك نقص فِيْ العمالة يجعل من الصعب على الشركات التعامل مع الطلب الاستهلاكي الحالي، كَمْا حدث فِيْ معظم مطارات العالم خلال هذا الصيف.

المضاعفات الجيوسياسية

أصبح الوضع الجيوسياسي أكثر تعقيدًا مع غزو روسيا لأوكرانيا، وأصبحت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أكثر توتراً، وفرضت دول مختلفة تعريفات وعقوبات وحواجز أمام دخول دول أخرى.

مع وجود العديد من السلع، من الإلكترونيات والمعدات الطبية إلَّى الملابس والأثاث، التي سيتم تصنيعها فِيْ الصين، من الصعب الحفاظ على سلاسل التوريد المفتوحة طالما اشتد الصراع الجيوسياسي والمخاطر الاقتصادية والأمنية عالية.

تصاعدت التوترات خلال إدارة دونالد ترامب عَنّْدما فرض رسوم جمركية على 350 مليار دولار من الواردات الصينية استجابة لفجوة تجارية كبيرة ومخاوف أمنية ؛ رداً على ذلك، أضاف الصينيون الرسوم الجمركية إلَّى 100 مليار دولار على الصادرات الأمريكية.