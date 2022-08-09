سلاسل الإمدادات.. شبح “كورونا” يهدد توريد السلع عالميا

يطرح سؤال حول التكلفة العالمية للسياسة الصينية المتبعة منذ تفشي الوباء على أراضيها فِيْ نهاية عام 2022 وأوائل عام 2022، المتمثلة فِيْ “صفر إصابات”.

ماذا لو عاد فِيْروس كورونا مرة أخرى ليضرب أهم دولة فِيْ سلاسل التوريد العالمية وهِيْ الصين هذا سؤال لا يزال يطارد السياسيين ورجال الأعمال والاقتصادات الناشئة، حيث تهدأ أزمات سلسلة التوريد تدريجياً.

والأسبوع الماضي، حذر اقتصاديون فِيْ الصين من أن الوضع قد يتفاقم فِيْ البلاد، فِيْ إشارة إلَّى عودة ظهُور فِيْروس كورونا مع بداية الخريف، مما يحد من النمو فِيْ الربع الأخير، مع تزايد عدم اليقين بشأن النطاق والشدة. ومدة الإغلاق فِيْ الصين.

تتزايد مخاوف سلسلة التوريد، حيث عانت شنغهاي منذ أبريل الماضي – موطن أكبر ميناء للحاويات فِيْ العالم – من العدوى المتزايدة على أراضيها، وسط تطبيق صارم لسياسة “صفر كوفِيْد” من قبل السلطات.

يطرح سؤال كبير حول التكلفة العالمية للسياسة الصينية المعتمدة منذ تفشي الوباء على أراضيها فِيْ نهاية عام 2022 وأوائل عام 2022، المتمثلة فِيْ “صفر إصابات”.

وتنفذ الصين هذه الاستراتيجية، ما يعَنّْي إغلاق أحياء بأكَمْلها حتى لو تضمنت 10 إصابات فقط، والتي تواصل تنفِيْذها طوال شهر أبريل بأكَمْله حتى أوائل يونيو فِيْ المدن الصينية الكبرى مثل شنغهاي.

تعد الصين أكبر مصدر عالمي للسلع، وأكبر مستورد للسلع الأولية، وأكبر مستورد للنفط الخام، بمتوسط ​​10 ملايين برميل يوميًا، وثاني أكبر اقتصاد عالمي، والوجهة الأولى للصادرات منخفضة التكلفة. السلع.

أصبحت عمليات الإغلاق فِيْ الصين باهظة الثمن على مستوى العالم، وليس فقط فِيْ الصين ؛ مؤشر مديري المشتريات هُو مؤشر عالمي فِيْ قطاعي التصنيع والخدمات يشير إلَّى انكَمْاش الاقتصاد بأسرع وتيرة له منذ فبراير 2022.

عالميا، اعتبرت منظمة التجارة العالمية أن استمرار الإغلاق فِيْ الصين سيكون له انعكاسات سلبية شديدة على حركة التجارة وأسعارها بين الشرق والغرب، خاصة بالنسبة للاقتصادات النامية والصاعدة.

يؤدي إغلاق الصين لفِيْروس كوفِيْد إلَّى وضع الاقتصاد تحت الضغط ويهدد بتعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما دفع بكين إلَّى الدعوة إلَّى المزيد من خطط الطوارئ للتعامل مع المخاطر.

أظهرت مؤشرات مديري المشتريات غير التصنيعية لشهر يوليو أن المؤشر الصيني سجل 53.8 فِيْ يوليو، انخفاضًا من 54.7 فِيْ يونيو.

يأتي ذلك مع تزايد مخاوف سلسلة التوريد فِيْ المدن الكبرى، وخاصة شنغهاي، حيث أثرت ضوابط Covid فِيْ المدينة على العمليات وخفضت الكفاءة فِيْ الميناء، فِيْ حين أغلقت عملاق الشحن AP Moller-Maersk بالفعل بعض المرافق فِيْ المدينة، عدة أسابيع هذا العام .

كتب الاقتصاديون فِيْ Nomura Holdings Inc فِيْ مذكرة “إن تصميم بكين على الحفاظ على استراتيجيتها الخالية من Covid لمكافحة الفِيْروس من المرجح أن يوجه ضربة قاسية للاقتصاد الصيني وسيكون له أيضًا تأثير عالمي”.

قال الاقتصاديون فِيْ جولدمان ساكس “مع تكثيف الرياح المعاكسة للنمو من تفشي فِيْروس كورونا فِيْ الصين والتزام صانعي السياسات بأهداف العام بأكَمْله، نعتقد أن الحاجة الملحة لمزيد من دعم السياسات قد ازدادت”.

يتوقع الاقتصاديون المزيد من خطوات التيسير من البنك المركزي فِيْ حالة استمرار إغلاق أحياء بأكَمْلها فِيْ البلاد، خاصة الأحياء الحيوية، بما فِيْ ذلك التخفِيْضات فِيْ أسعار الفائدة السياسية ونسبة متطلبات الاحتياطي.