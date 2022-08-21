سلاسل الإمدادات.. كَيْفَ تتجنب الشركات أزمة تذبذب التوريد

واجهت سلسلة التوريد العالمية تحديات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين ؛ ومع ذلك، يمكن التغلب على العقبات من خلال المرونة وخفة الحركة والاستدامة.

تواصل سلاسل التوريد الكفاح ضد التأثير المستمر لوباء COVID-19، والأزمة الاقتصادية التي تلت ذلك، والصراع المستمر فِيْ أوكرانيا.

وسط حالات عدم اليقين هذه فِيْ العالمين المالي والتصنيعي، يُنصح الشركات أيضًا بتوخي مزيد من الحذر فِيْ إدارة المخاطر التي يمكن أن تعطل سلسلة التوريد من خلال التخطيط قدر الإمكان.

تحدد مؤسسة McKinsey Foundation ثلاث طرق يمكن للشركات، وينبغي لها، الاستعداد للمستقبل من خلال بناء المرونة، وتعزيز المرونة، وتقوية الاستدامة.

بناء مرونة سلسلة التوريد

يشير تقرير منظمة التجارة العالمية إلَّى أن 85٪ من الشركات تعرض على الأقل تدخلًا واحدًا فِيْ مخاطر سلسلة التوريد كل عام ؛ لا يمكن توقع كل هذه الانقطاعات، ولكن إدارة المخاطر بعَنّْاية ستحمي الشركات من الانهِيْار التام فِيْ مواجهة الأحداث غير المتوقعة.

فِيْ الوقت الذي تتغير فِيْه وتيرة المخاطر من الصحة إلَّى الاقتصادية إلَّى المناخية، كَمْا يحدث حاليًا فِيْ نهر الراين فِيْ ألمانيا، سيكون التخطيط المسبق لأي من هذه المخاطر مهمًا للتغلب على هذه التحديات.

تُعد شركة Nike المُصنِّعة للملابس الرياضية مثالًا رئيسيًا على كَيْفَ أنه عَنّْدما يتعلق الأمر بمرونة سلسلة التوريد، فإن التنبؤ المستقبلي من خلال إدارة المخاطر يمكن أن يكون المنقذ.

عَنّْدما اندلع جائحة COVID-19، استجابت Nike بسرعة باستخدام تقنية تحديد التردد اللاسلكي (RFID) لتتبع البضائع على طول سلسلة التوريد.

استخدمت الشركة أيضًا بيانات الطلب التنبؤية لمنع تراكَمْ المخزون، حيث يتم نقل المبيعات من المتجر إلَّى الإنترنت، وبالتالي تقليل تأثير إغلاق المتاجر.

ونتيجة لذلك، انخفضت مبيعات Nike فِيْ الصين بنسبة 5٪ فقط – وهُو رقم ضئيل مقارنةً بالتخفِيْضات المرتفعة فِيْ المبيعات التي شهدتها ماركات الملابس الأخرى.

هذه أوقات غير مسبوقة فِيْ سلسلة التوريد العالمية ؛ لذلك من الضروري أن تتخذ الشركات تدابير لبناء مرونتها، من خلال الاستعداد لتهديدات أخرى مثل الأمن السيبراني، والتمويل، والعمليات، والسمعة.

استخدام التكنولوجيا

فِيْ حين أن المرونة تتعلق بالقدرة على البقاء فِيْ مواجهة التحديات غير المتوقعة، تعتمد المرونة على استجابة الشركات للتغيير مع القدرة على التكَيْفَ.

تتمتع تكنولوجيا الأتمتة بالقدرة على تحويل كفاءة التصنيع والإنتاج اللوجستي ؛ بدأت بعض الشركات (مثل AspenTech) بالفعل فِيْ استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) لتحليل بيانات الطلب التنبؤية.

بمجرد اعتمادها على نطاق أوسع عبر سلسلة التوريد، ستكون هذه التكنولوجيا بمثابة دفعة كبيرة لسرعة وكفاءة التخطيط المستقل.

على سبيل المثال، يجب على جميع الشركات فِيْ سويسرا والنمسا وألمانيا وهُولندا أن تعلم أن نهر الراين قد يتعرض لخطر الجفاف كل صيف، وبالتالي يجب عليهم التحوط من خلال بناء سلاسل التوريد مسبقًا لتجنب آثار هذا الجفاف قدر الإمكان.

تحديد وتعزيز الطرق لتكون أكثر استدامة

عَنّْدما يتعلق الأمر بالتزامات الحوكَمْة البيئية والاجتماعية وحوكَمْة الشركات، فإن الشفافِيْة على طول سلسلة التوريد مهمة أيضًا.

على الرغم من الفوضى التي زعزعت استقرار سلسلة التوريد أثناء جائحة COVID-19، زعم أكثر من ثلثي المديرين التنفِيْذيين لسلسلة التوريد أن الاستدامة كانت أولوية قصوى.