سلاسل الإمدادات.. كَيْفَ يمكن تطويع إنترنت الأشياء لصالح التوريد

يعد إنترنت الأشياء جزءًا أساسيًا من صناعة سلسلة التوريد، حيث يسمح ببناء شبكات رقمية من الآلات والأجهزة والبنية التحتية.

فِيْ الوقت الذي تواجه فِيْه سلسلة التوريد تحديات ناجمة عَنّْ الصراعات الجيوسياسية المستمرة والحروب التجارية وتداعيات جائحة COVID-19، قد يكون إنترنت الأشياء أحد الحلول لإدارة توريد السلع فِيْ جميع أنحاء العالم.

مع صناعة التكنولوجيا المتنامية باستمرار لرقمنة العالم الحديث، تلعب إنترنت الأشياء (IoT) دورًا كبيرًا فِيْ رقمنة الصناعة واللوجستيات وحتى الإمدادات فِيْ جميع أنحاء العالم.

تعتمد الثورة الصناعية الرابعة على إنترنت الأشياء للانضمام إلَّى تكنولوجيا التشغيل والمعلومات، من أجل تحسين الجودة وتقليل المخاطر وتقليل التكاليف.

يعد إنترنت الأشياء جزءًا أساسيًا من الصناعة، حيث يسمح ببناء شبكات رقمية من الآلات والأجهزة والبنية التحتية ؛ باستخدامه، يمكن للمؤسسات تجميع المصانع الذكية وعمليات سلسلة التوريد التي تجمع البيانات باستمرار.

ومع ذلك، لا يكَمْن الذكاء الاصطناعي فِيْ عمليات التوريد الفورية فحسب، بل يمكن من خلاله التنبؤ بحجم الطلب على السلع الأولية والنهائية فِيْ البلدان بناءً على عادات الإنتاج والاستهلاك.

أصبحت شركات السلع الأولية والنهائية، استنادًا إلَّى بيانات الطلب والاستهلاك الخاصة بالسل والخدمات، مصدرًا لمعرفة ارتفاع الطلب أو انخفاضه، وبناءً عليه، اتخذوا قرارات بشأن تعزيز سلاسل التوريد فِيْ الأسواق على حساب الآخرين.

يمكن للشركات تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للنهُوض بمستويات غير مسبوقة من الشفافِيْة والأتمتة والبصيرة والتحكَمْ فِيْ مسار التوريد للسلع والخدمات بناءً على الأسواق التي تشهد طلبًا متزايدًا.

تتطلب سلسلة التوريد التي تعمل بشكل صحيح الاتصال الفعال والرؤية فِيْ الوقت الفعلي لجميع أصحاب المصلحة المعَنّْيين. لكن فِيْ الآونة الأخيرة، تسببت اللوائح المعقدة والمخاطر المالية والبيانات المفقودة فِيْ حدوث اضطرابات على طول سلسلة التوريد وتعريض الشركات للخطر.

باستخدام أجهزة إنترنت الأشياء، يمكن للشركات معالجة المشاكل الناجمة عَنّْ ارتفاع الأسعار ونقص العرض. ترجع بعض الاضطرابات الأخيرة فِيْ سلسلة التوريد التي رأيناها إلَّى نقص الرؤية فِيْ الوقت الفعلي عبر سلسلة التوريد “.

للحصول على سلسلة إمداد تعمل بشكل جيد، عبر مستويات متعددة، يجب جمع البيانات ودمجها وتحليلها لتوفِيْر رؤية واحدة لسلسلة التوريد “.

يجب أن تتضمن طريقة العرض هذه بيانات من أجهزة الاستشعار والأجهزة وتحليل بيانات العرض والطلب، مما يسمح بمعرفة ما إذا كان بإمكان الموردين الوفاء بالتزاماتهم، أو لتحديد متى يلزم اتخاذ إجراء استباقي لمنع حدوث اضطراب فِيْ الإنتاج.

باستخدام أجهزة الاستشعار والبرمجيات لحساب عَنّْاصر محددة من سلسلة التوريد، يمكن استخدام أجهزة إنترنت الأشياء للتحقق من صحة المنتجات، وتبسيط نقل البضائع، وتتبع أوقات الوصول المقدرة.

على سبيل المثال، توفر PureFresh، وهِيْ شركة لتوزيع المواد الغذائية، تتبعًا فِيْ الوقت الفعلي لحالة الشحن وطرق النقل المثلى (مع مراعاة درجة الحرارة والطقس) لضمان جودة المنتجات.

تدعي PureFresh أن 30٪ إلَّى 50٪ من الطعام يُفقد عادةً قبل وصوله إلَّى أرفف المتاجر. ولكن باستخدام إنترنت الأشياء، يمكن للشركة التحكَمْ فِيْ كَيْفَِيْة نقل الطعام إلَّى محلات السوبر ماركت وبالتالي تقليل كَمْية البضائع التي يتم إهدارها.

فِيْ النهاية، تتيح تقنية إنترنت الأشياء للمؤسسات اتخاذ قرارات مناسبة وفعالة من حيث التكلفة، من خلال تسهِيْل الشفافِيْة والأتمتة فِيْ جميع مراحل عملية سلسلة التوريد.