أدت الحرب الصحية فِيْ عام 2022 وما تلاها من إعادة فتح للاقتصادات اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2022 إلَّى حالة طلب غير عادية.

أضاف العامان الماضيان تحديات جديدة لسلاسل التوريد العالمية، وأضافا مخاطر جديدة لم تكن مدرجة من قبل، مما دفع أسعار السلع الأساسية إلَّى مستويات عالية غير مسبوقة.

تشير دراسات الإمدادات العالمية إلَّى أنه حتى بعد الحرب العالمية الثانية استئناف نشاط الاقتصادات حول العالم، لم تشهد الأسواق الرئيسية أي تقلبات فِيْ سلاسل التوريد كَمْا حدث فِيْ عام 2022.

خلقت الحرب الصحية فِيْ عام 2022 وما تلاها من إعادة فتح الاقتصادات اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2022 حالة غير عادية من الطلب على المواد الخام والمصنعة، مما خلق أزمة فِيْ سلاسل التوريد، بسبب الطلب القوي.

ما حدث العام الماضي، ولا يزال حتى اليوم، يتناقض مع عَنّْاصر الاقتصاد الحديث القائم على التشغيل السلس لسلاسل التوريد المعقدة والمتطورة، وجعل من الصعب نقل المواد والمكونات والمنتجات النهائية فِيْ الوقت المناسب.

سلاسل التوريد الحديثة فِيْ خطر ؛ يمكن أن تؤدي تأخيرات النقل والسرقة والكوارث الطبيعية والطقس العاصف والهجمات الإلكترونية ومشكلات الجودة غير المتوقعة إلَّى تعطيل تدفقات الشحن.

ولكن، ما الذي نعرفه عَنّْ أبرز التحديات التي وقفت فِيْ طريق سلاسل التوريد العالمية خلال العقود الماضية، جنبًا إلَّى جنب مع التحديات الصحية وإعادة فتح الاقتصادات حول العالم.

– الحروب التجارية

أدت التوترات التجارية العالمية إلَّى فرض رسوم استيراد جديدة على مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية والمكونات الصناعية.

فِيْ حين أن أكبر معركة كانت بين الولايات المتحدة والصين منذ عام 2022، فإن دولًا ومناطق أخرى، لا سيما الاتحاد الأوروبي، قد انجرفت أيضًا إلَّى المعركة.

– نقص الخامات

مع سعي الشركات بشكل متزايد لمتابعة استراتيجيات التصنيع المحلية أو الإقليمية للمنتجات النهائية، لا يزال إنتاج العديد من المواد الخام الرئيسية معولمًا إلَّى حد كبير.

حتى اليوم، لم تنجح أقوى الاقتصادات حول العالم فِيْ تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الخام، وذلك لتجنب أي أزمات مستقبلية فِيْ سلاسل التوريد العالمية.

لذلك، فإن الإمداد ببعض المواد الأساسية يخضع لاضطراب واسع النطاق بسبب ارتفاع الطلب أو اختناقات الإنتاج.

فِيْ نهاية عام 2022، حذر موردو البلاستيك فِيْ جميع أنحاء أوروبا من نقص حاد وشيك فِيْ بعض مادة البولي أميد، التي تستخدم فِيْ إنتاج المكونات البلاستيكية الهندسية مثل قطع غيار السيارات.

جذر هذه المشكلة هُو نقص المعروض من مادة كيميائية أديبونيتريل. يتم تصنيعها فِيْ خمسة مصانع فقط فِيْ العالم، ويعزى النقص إلَّى مشاكل التشغيل وإغلاق الصيانة.

من المجالات التي تحظى باهتمام متزايد على المدى الطويل المواد المستخدمة فِيْ بطاريات الليثيوم أيون، والتي تُستخدم فِيْ مجموعة واسعة من المنتجات عالية القيمة من الهُواتف المحمولة إلَّى السيارات الكهربائية.

تتوقع وكالة الموارد المعدنية الألمانية أن الطلب على الليثيوم سيتضاعف أربع مرات بحلول عام 2035 ؛ نظرًا لاستخراج ثلثي إمدادات العالم من الكوبالت، وهُو مكون أساسي آخر لبطاريات الليثيوم أيون، فِيْ الكونغو، يعتقد بعض الخبراء أن عدم الاستقرار فِيْ المنطقة قد يؤدي إلَّى نقص الإمدادات فِيْ المستقبل القريب.

– تغير المناخ

كَمْا هُو الحال فِيْ عام 2022، من المرجح أن يكون للمناخ المتغير تأثيرات واسعة النطاق على سلاسل التوريد العالمية. فِيْ الواقع، قد يكون عام 2022 هُو العام الأكثر دفئًا على الإطلاق.

تفاقمت الزيادة طويلة الأجل فِيْ درجات الحرارة العالمية بسبب تأثير ظاهرة النينيو، الاحترار الدوري للمياه السطحية فِيْ المحيط الهادئ الذي يمكن أن يؤثر على أنماط الطقس العالمية.

يرتبط الاحترار الجوي بمجموعة من التأثيرات الإشكالية، بما فِيْ ذلك زيادة تواتر وشدة ظروف الجفاف، وفترات هطول الأمطار الُغُزيرة، والعواصف الاستوائية، وحرائق الغابات المدمرة.

كان لنقص المياه تأثير مادي على سلاسل التوريد فِيْ أوروبا خلال عام 2022، حيث أدى انخفاض مستويات المياه إلَّى تعطيل الشحن الداخلي ؛ ولكن على المدى الطويل، من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلَّى زيادة مخاطر الفِيْضانات وأنماط الطقس المتطرفة.

عدم اليقين الاقتصادي والتغيير الهِيْكلي

يمكن أن تصبح الحرب التجارية العالمية، وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واللوائح البيئية الأكثر صرامة عوامل ضغط مالي على موردي السيارات والصناعات ذات المستوى الأدنى، مما يضع حالات الإفلاس فِيْ طليعة إدارة مخاطر سلسلة التوريد فِيْ عام 2022.

فِيْ أوروبا، قد تؤدي التأخيرات الجمركية بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلَّى إفلاس 10٪ من الشركات البريطانية مع موردي الاتحاد الأوروبي.

كَمْا أدى ارتفاع تكاليف المواد الخام من الرسوم الجمركية على الواردات، فضلاً عَنّْ تنفِيْذ اختبارات انبعاثات المركبات الأكثر صرامة، إلَّى زيادة الضغط المالي على صانعي المكونات ذات المستوى الأدنى فِيْ صناعة السيارات.