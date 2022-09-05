سلاسل الإمدادات مسؤولة عَنّْ 80% من الانبعاثات.. هل من حلول

تكافح الحكومات فِيْ جميع أنحاء العالم، ولكن بدرجات متفاوتة، من أجل تعهد شبه عالمي لتحقيق صافِيْ انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

نظرًا لأن سلاسل التوريد تمثل ما يصل إلَّى 80٪ من إجمالي البصمة الكربونية للمؤسسة فِيْ شكل انبعاثات، فإن التحدي الذي تواجهه الشركات متعددة الجنسيات ضخم ويتجاوز قدرتها على مواجهتها بمفردها.

يشير تقرير واشنطن بوست إلَّى أن برامج التحول الرقمي بدأت فِيْ مساعدة العديد من المنظمات على قياس بصمة الكربون الخاصة بها، مما يعكس قدرتها على تقليل الانبعاثات عبر سلاسل القيمة الخاصة بها.

ولكن إذا كانت التجارة والصناعة فِيْ جميع أنحاء العالم ستحققان أهدافًا صافِيْة صفرية، فسيتطلب ذلك تحولًا أساسيًا فِيْ كَيْفَِيْة إنتاج الطاقة واستهلاكها.

بدأت دول العالم تدرك أن إمكانية توليد الطاقة ممكنة دون القيام بعملية حرق الأشياء، مما يؤدي إلَّى توليد طاقة كهربائية أكثر ذكاء مما هِيْ عليه الآن.

بينما أقر بأن الهِيْدروجين الأخضر سيكون مهمًا أيضًا فِيْ السعي للوصول إلَّى صافِيْ الصفر، فقد ذكّر الجمهُور بأنه يتطلب “كهرباء متجددة بالكامل لإنتاج، بالإضافة إلَّى الكثير من المياه”.

تنقل السفن حوالي 80٪ من بضائع العالم، حسبما أفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فِيْ مارس / آذار، وسيستمر النقل البحري فِيْ الارتفاع فِيْ السنوات المقبلة – بنسبة 3.8٪ سنويًا بحلول عام 2022.

ومع ذلك، تنتج السفن كَمْية هائلة من غازات العادم، مثل أكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين وجزيئات السخام والغبار الناعم، وكذلك ثاني أكسيد الكربون (CO2).

قام باحثو السوق فِيْ IDTechEx One بحساب أن وعاءًا كبيرًا ينبعث منه قدر من ثاني أكسيد الكربون مثل 70000 سيارة، وأكاسيد النيتروجين تساوي مليوني سيارة، والغبار الناعم والجسيمات المسببة للسرطان مثل 2.5 مليون سيارة.

من إجمالي الانبعاثات الجوية العالمية، يمثل الشحن 18 إلَّى 30 ٪ من أكسيد النيتروجين ؛ ولهذا السبب تعتبر السفن من أخطر مصادر التلوث فِيْ الموانئ البحرية.

تعمل معظم سفن الحاويات، والسفن السياحية، والناقلات، وسفن البضائع على زيت الديزل الثقيل، وتستهلك كَمْيات ضخمة. فِيْ كل عام، تحرق 90 ألف سفِيْنة حول العالم 370 مليون طن من الوقود وتنتج 20 مليون طن من ثاني أكسيد الكبريت.

ستزداد المشكلة سوءًا فقط إذا استمر استخدام الطاقات التقليدية كَمْا فِيْ الماضي ؛ بحلول عام 2050، يمكن أن يرتفع تلوث الهُواء بنسبة 50٪ على الأقل ؛ فِيْ أسوأ السيناريوهات قد تصل إلَّى 250٪.

تفترض دراسة أجراها البرلمان الأوروبي أيضًا أنه بحلول عام 2050 ستكون حركة الشحن مسؤولة عَنّْ ما يقرب من خمس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وهذا يعرض أهداف اتفاقية باريس للمناخ للخطر.

كَيْفَ يمكن تقليل الانبعاثات

فِيْ أبريل 2022، قررت المنظمة البحرية الدولية خفض الانبعاثات بشكل كبير ؛ بحلول عام 2050، تريد الدول الأعضاء فِيْ الأمم المتحدة البالغ عددها 173 دولة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السفن إلَّى النصف على الأقل مقارنة بعام 2008.

يتمثل أحد الحلول فِيْ تركيب معدات لخفض السفن، وفلاتر ومعدات أخرى، أو يمكن للسفن استخدام الديزل البحري بدلاً من الزيت الثقيل المتسخ للغاية.

يحتوي الديزل البحري على نسبة أقل من الكبريت، ولكنه أغلى ثمناً. إلَّى جانب ذلك، فإن كلا الخيارين لهما عيب كبير حيث أنهما يعتمدان على محرك الاحتراق الداخلي، وبالتالي على الوقود الأحفوري.

هذا هُو السبب فِيْ أنه من الأكثر كفاءة وأنظف استخدام مصادر الطاقة الأخرى، مثل الغاز الطبيعي المسال (LNG) أو الهِيْدروجين أو الطاقة الكهربائية.

أنظمة القيادة الكهربائية ليست مستدامة فقط على الأرض وفِيْ الهُواء ؛ فِيْ كثير من الحالات، تكون البدائل الصديقة للبيئة للبترول مناسبة للشحن الداخلي – وكذلك للسفن البحرية فِيْ المستقبل البعيد.

تتمثل إحدى ميزات تشغيل البطارية فِيْ أن الكهرباء أرخص بكثير من النفط، وخاصة الديزل البحري. لهذا السبب يتوقع المحللون فِيْ IDTechEx أن مبيعات السفن الكهربائية والهجينة ستزيد وقد يصل الرقم إلَّى 20 مليار دولار بحلول عام 2027.