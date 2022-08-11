سلاسل الإمدادات هدأت.. متى تتراجع الأسعار عالميا

فِيْ مصر، على سبيل المثال، تباطأ نمو التضخم السنوي إلَّى 14.6 فِيْ المائة فِيْ يوليو الماضي، مع عودة أسعار الحبوب تدريجياً إلَّى الاستقرار.

لم تعد أزمات الشحن العالمية تنتظر أسابيع وشهُور حتى يحين مَوعِد نقلها من الدول الموردة إلَّى الأسواق الاستهلاكية كَمْا كانت خلال العام الماضي.

تظهر ضغوط سلسلة التوريد العالمية علامات على الانحسار وتراجع الازدحام فِيْ الموانئ، وهُو اتجاه ينبغي أن يترجم إلَّى انخفاض أسعار السلع الأساسية فِيْ الأشهر المقبلة.

بالمقارنة مع ما قبل الوباء، لا تزال الموانئ والمستودعات مزدحمة ولكن بدرجة أقل مما كانت عليه، وانخفض وقت انتظار الشحن عبر الناقلات، وانخفضت أسعار الشحن بينما ظلت مرتفعة عَنّْ السنوات التي سبقت الوباء.

ومع ذلك، من المرجح أن توفر سلسلة التوريد التي تعمل بشكل أكثر سلاسة اليوم مصدرًا واحدًا للراحة الاقتصادية التي لا تزال تعاني من التضخم السريع.

وفقًا لتقرير صادر عَنّْ Financial Times، ساعد الطلب المتزايد، جنبًا إلَّى جنب مع النقص المستمر والتأخير فِيْ تسليم بعض المنتجات، فِيْ رفع أسعار السيارات والألعاب والأثاث والمواد الغذائية وغيرها من السلع، منذ الربع الثاني من عام 2022.

أظهرت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة يوم الأربعاء عَنّْ مكتب إحصاءات العمل أن أسعار بعض السلع بدأت فِيْ تسجيل انخفاضات. يبدو أن نفس الشيء يحدث فِيْ الأسواق الناشئة مثل مصر.

فِيْ الولايات المتحدة، تباطأ تضخم أسعار المستهلكين فِيْ السوق الأمريكية فِيْ يوليو الماضي، إلَّى 8.5٪ على أساس سنوي، انخفاضًا من 9.1٪ فِيْ يونيو.

وفِيْ مصر، تباطأ معدل التضخم السنوي إلَّى 14.6٪ فِيْ يوليو الماضي، مع العودة التدريجية لأسعار الحبوب وبعض السلع الأساسية.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الأربعاء، إن التضخم السنوي فِيْ يوليو انخفض من 14.7 فِيْ المائة فِيْ يونيو السابق.

فِيْ الأسواق الأمريكية، هناك مؤشرات قوية على انخفاض أسعار السلع الكَمْالية والسلع المعمرة، مثل السيارات والأجهزة الكهربائية، مع إعادة ترتيب المستهلكين لأولويات الإنفاق.

انخفضت تكلفة الملابس بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق، حيث انخفضت أسعار الأحذية الرجالية والمعاطف النسائية وملابس الأطفال. وانخفض سعر الأجهزة الرئيسية بنسبة 2.2٪، بينما انخفض سعر المجوهرات بنسبة 1.2٪.

انخفضت تكلفة نقل البضائع فِيْ الأشهر الأخيرة من أعلى مستوياتها فِيْ العام الماضي ؛ على سبيل المثال، يدفع المستوردون الآن حوالي 6632 دولارًا فِيْ السوق الفورية لنقل حاوية 40 قدمًا من الصين إلَّى الساحل الغربي للولايات المتحدة، مقارنة بـ 18346 دولارًا فِيْ هذا الوقت من العام الماضي.

لكن الرقم الحالي لا يزال أعلى بكثير من 2900 دولار قبل عامين، وفقًا لبيانات من مجموعة فريتوس. يبلغ متوسط ​​أوقات التسليم على نفس الطريق حاليًا حوالي 74 يومًا، بانخفاض عَنّْ ذروة 99 يومًا فِيْ يناير 2022.

يُظهر أيضًا مؤشر ضغوط سلسلة التوريد العالمية، الذي أنشأه بنك الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ نيويورك، أن الضغوط اتجهت نحو الانخفاض منذ كانون الأول (ديسمبر).

ولعل أحد الأسباب التي قد تسرع من عودة الأسعار والفترة الزمنية اللازمة للشحن هُو الركود فِيْ الولايات المتحدة، وهُو افتراض يقترب من الحدوث، بنهاية هذا العام أو الربع الأول من عام 2023.