سلاسل الإمدادات.. هل ينهِيْ شبح الركود الأزمة

أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلَّى تفاقم أزمة سلاسل التوريد، خاصة فِيْ الغذاء والطاقة، لكن المخاوف هدأت بعد قرار استئناف إمدادات الحبوب من أوكرانيا.

بعد عدة أشهر من التعافِيْ من الآثار المدمرة لوباء كورونا، تعرضت سلاسل التوريد العالمية لتحدي جديد هُو الحرب الروسية الأوكرانية، مما يشير إلَّى أن الأوقات العصيبة لم تنته بعد.

تواجه الأسواق العالمية أزمات متصاعدة فِيْ سلاسل التوريد، فِيْ ظل زيادة الطلب على الاستهلاك، وبالتالي زيادة الضغط على توريد المواد الخام اللازمة للتصنيع والمواد النهائية.

لكن غالبية الاقتصاديات، وخاصة فِيْ إفريقيا، تخشى فشل اتفاقية اسطنبول، التي أعادت تصدير الحبوب الأوكرانية، خوفًا من سيناريوهات غير متوقعة من جانب روسيا على وجه الخصوص.

وتعرضت مناطق متاخمة لميناء وديسة الأوكراني على البحر الأسود، السبت، لقصف روسي، ما دفع أوروبا والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي إلَّى إدانة الهجوم الذي يهدد الاتفاقية.

فِيْ قطاع الطاقة، لا تبشر الخطوات التي اتخذتها روسيا والاتحاد الأوروبي بالخير بالنسبة لمستقبل الاقتصاد العالمي، الذي تعد الطاقة إحدى ركائزه الأساسية.

أعلنت موسكو عَنّْ تطبيق تخفِيْض بنسبة 30٪، ابتداء من اليوم الأربعاء، فِيْ خط نورد ستريم 1 بسبب أعمال الصيانة، فِيْما رفضت ألمانيا، مشيرة إلَّى عدم وجود حاجة لتقليص الإمدادات.

تخشى الدول الأوروبية المفاجآت الروسية فِيْ قطاع الغاز الطبيعي على وجه الخصوص، مع اقتراب فصل الشتاء فِيْ القارة العجوز، والذي قد يصل إلَّى 7 أشهر تشهد فِيْها درجات حرارة منخفضة وارتفاعًا فِيْ الطلب على الطاقة.

هل الركود حل

أمام هذه البيانات، قد يكون الركود الذي من المتوقع أن يطغى على الاقتصاد الأمريكي، وفقًا للمحللين فِيْ الأسواق المالية داخل وول ستريت، حلاً لأزمة العرض العالمية.

على مستوى الولايات المتحدة، انخفضت أسعار الوقود عَنّْ مستوياتها التاريخية ليس بسبب سحب واشنطن لاحتياطياتها الاستراتيجية، ولكن بسبب انقسام مختلف.

الأول هُو انخفاض أسعار النفط الخام عالمياً بسبب مخاوف من حدوث ركود عالمي، حيث انخفض سعر برميل خام برنت من متوسط ​​120 دولاراً إلَّى 100 دولار فِيْ المتوسط ​​فِيْ الوقت الحاضر.

القضية الثانية تتعلق بمخاوف الركود فِيْ السوق الأمريكية، حيث أعاد الأمريكيون ترتيب أولويات الإنفاق بسبب ارتفاع التضخم، واتجهُوا نحو الادخار لمواجهة الأشهر المقبلة.

لذلك، قد يكون الركود شريان الحياة السريع لأزمة سلسلة التوريد العالمية، حيث أنه سيدفع الركود لإضعاف الطلب العالمي على الاستهلاك وبالتالي الإنتاج، وتخفِيْف الضغوط على حركة التجارة العالمية.

ونشرت رويترز، الثلاثاء، تقريرا بعَنّْوان “من البرغر إلَّى تبييض الملابس .. المستهلكون يشترون سلعا رخيصة بسبب التضخم، الذي ذكر أن الشعب الأمريكي خفض الاستهلاك وركز على السلع الأساسية فقط”.

وفقًا للتقرير، “بدأ بعض المستهلكين يظهرون علامات الانهِيْار عالميًا، حيث يؤكد المتسوقون أنهم ملتزمون بشراء الأساسيات مثل الطعام والتبييض والبرغر الرخيص بسبب التضخم القياسي، فِيْ حين أن أصحاب الحسابات المصرفِيْة الأكبر يشترون 50000 دولار. عربات. ”

يراقب المستثمرون عَنّْ كثب نتائج الشركات بحثًا عَنّْ إشارات على أن الاقتصادات تتجه إلَّى الركود. لكن المستهلكين يرسلون إشارات متضاربة حتى الآن.

تظهر آثار تدهُور الأوضاع الاقتصادية على أولئك الذين تضرروا بشدة من الارتفاع القياسي فِيْ أسعار الوقود والغذاء. وفِيْ الوقت نفسه، تظهر بيانات بطاقة الائتمان وغيرها من البيانات أن البعض لا يزال ينفق على السفر والأنشطة المكلفة الأخرى.

وأطلق تاجر التجزئة وول مارت إشارة تحذير يوم الاثنين، وأصدر تحذيرًا نادرًا بشأن الأرباح. يشتري عملاؤها فِيْ الولايات المتحدة، العائلات ذات الدخل المنخفض، الطعام والضروريات الأخرى، مع تجاوز الممرات المليئة بالملابس والسلع الرياضية.