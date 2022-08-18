سلاسل الإمدادات والمناخ.. الجفاف “يشل” التوريد عبر نهر الراين

أغلقت سفِيْنة نهر الراين يوم الأربعاء بعد تعرضها لخلل فني، وهُو خلل آخر فِيْ مجرى مائي أصبح من الصعب التنقل فِيْه بسبب الجفاف.

أدى انخفاض منسوب المياه إلَّى تقييد شحن البضائع على طول نهر الراين، الذي يمتد لمسافة 800 ميل من جبال الألب السويسرية إلَّى بحر الشمال ؛ وتضيف هذه النكسة الأخيرة إلَّى الصعوبات اللوجستية التي يواجهها بالفعل الشاحنون.

يأتي ذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة فِيْ أوروبا وسط الأزمة. سجلت العقود الآجلة للفحم رقماً قياسياً يوم الأربعاء ؛ تقترب أسعار الشحن من روتردام إلَّى بازل بسويسرا من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

يعود انخفاض منسوب مياه نهر الراين إلَّى مستوى منخفض جديد، حيث أثر الجفاف فِيْ ألمانيا على الشحن، مع انخفاض منسوب المياه إلَّى أقل من 40 سم فِيْ أجزاء من الطريق الرئيسي لنقل الوقود والقمح والسلع الأخرى.

يعتبر نهر الراين أهم نهر فِيْ أوروبا الغربية، ويمر عبر منطقة صناعية ألمانية، من بين أماكن أخرى، ومن المفترض أن يتم نقل أكثر من 300 مليون طن من البضائع إلَّى مياهه كل عام.

وفقًا لنشرة يومية من إدارة الممرات المائية والشحن الفِيْدرالية الألمانية، كانت مستويات المياه فِيْ الممر المائي الرئيسي عَنّْد مستوى منخفض بشكل غير عادي فِيْ هذه المرحلة من العام، ومن المقدر أنها ستنخفض بمقدار 10-15 سم أخرى فوق ثلاثة إلَّى أربعة أيام القادمة. لتستقر عَنّْد 25 سم.

تعتمد الشركات الألمانية الكبيرة مثل BASF و ThyssenKrupp على نهر الراين للحصول على الوقود، وتنقل السفن على النهر الفحم إلَّى محطات الطاقة التي اختارت الحكومة استخدامها على نطاق واسع ردًا على اختناق روسيا لخط أنابيب الغاز الطبيعي.

بينما كانت السفن لا تزال قادرة على السفر على نهر الراين الأسبوع الماضي، اضطرت الشركات إلَّى تقليل حمولتها، وكانت القدرة على تحويل النقل إلَّى السكك الحديدية أو الطرق محدودة.

يمكن للسفِيْنة النهرية عادة أن تحمل حوالي 1000 طن من القمح، على سبيل المثال، الأمر الذي يتطلب حوالي 40 شاحنة لنقل نفس الكَمْية من البضائع.

قال عالم المناخ كارستن براندت لمجلة دير شبيجل “لدينا درجات حرارة عالية جدًا للمياه، مما يؤثر على سكان نهر الراين، وعلى الأسماك، وعلى النظام البيئي بأكَمْله، وعلى سلاسل الإمداد أيضًا”.

وفِيْ تطور منفصل، أعرب مسؤولون فِيْ ألمانيا وبولندا عَنّْ قلقهم المتزايد بشأن نفوق الأسماك بأعداد كبيرة فِيْ نهر أودر، حيث حذر وزير البيئة الألماني شتيفِيْ ليمكي يوم الجمعة من وقوع كارثة.

بسبب انخفاض منسوب المياه، يمكن للقوارب أن تحمل فقط حوالي ثلث حمولتها المعتادة حتى بداية هذا الأسبوع، فِيْ حين أن هناك مناطق لا تستطيع السفن المرور خلالها بسبب الجفاف.

إذا أصبح استخدام نهر الراين مستحيلاً وكان لا بد من نقل الشحنات إلَّى الطريق، فستكون هناك حاجة لحوالي عشرات الآلاف من الشاحنات للنقل يوميًا.

أدت صعوبة عبور النهر إلَّى ارتفاع تكاليف الشحن فِيْ ألمانيا لاستخدام وسائل نقل بديلة هذا الأسبوع ؛ والجدير بالذكر أن الانقطاعات فِيْ عمليات التسليم عَنّْ طريق النهر أدت إلَّى زيادة المنافسة على توصيل الشاحنات والسكك الحديدية.

ارتفعت أسعار الشحن النهري خلال الأسابيع الماضية، مما يعَنّْي أن تسليم الشاحنات أصبح أرخص، لكن الأسعار ارتفعت منذ بداية هذا الأسبوع، لكن الأزمة الأكبر هِيْ نقص سائقي الشاحنات فِيْ ألمانيا مع وجود العديد من العمال فِيْ أيام العطلات.