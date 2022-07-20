سلاسل الإمدادات وممرات الحبوب وتوريد الغاز.. اشتباك مدمر

هدأت أسواق الحبوب العالمية منذ النصف الثاني من شهر يونيو الماضي، مع بدء موسم الحصاد الصيفِيْ.

الأسواق العالمية متفائلة بحذر بشأن إمكانية استئناف إمدادات الحبوب من منطقة البحر الأسود، فِيْ وقت تزايدت فِيْه التكهنات حول إمكانية إعادة إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من العاصمة الإيرانية طهران، الثلاثاء، إن بلاده “ستسهل تصدير الحبوب الأوكرانية، لكننا ننطلق من فكرة رفع جميع القيود المتعلقة بالنقل الجوي لصادرات الحبوب الروسية”.

وأضاف بوتين خلال زيارته لإيران مع الرئيس التركي “إذا كانوا يريدون بصدق تحسين الوضع فِيْ أسواق الغذاء العالمية، آمل أن يحدث نفس الشيء مع صادرات الحبوب الروسية”.

وفِيْ وقت سابق الثلاثاء، أعلن بوتين إحراز تقدم فِيْ المحادثات بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وشكر نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على “وساطته” فِيْ هذا الملف.

وأضاف الرئيس الروسي “اتفقنا منذ البداية على هذه النقطة مع المنظمات الدولية (رفع القيود عَنّْ الشحن الروسي)، لكن لم يأخذ أحد، بما فِيْ ذلك شركاؤنا الأمريكيون، على عاتقه إنهاء هذا الموضوع برمته.

هدأت أسواق الحبوب العالمية منذ النصف الثاني من شهر يونيو الماضي، مع بدء موسم الحصاد الصيفِيْ، وخروج صادرات الحبوب الأوكرانية إلَّى السوق العالمية.

وفِيْ قطاع الغاز الطبيعي، قال بوتين، إن الأوروبيين فقدوا إمدادات الغاز الروسي، وتحديداً خط أنابيب الغاز الروسي “يامال- أوروبا”، مشيراً إلَّى أن سلاسل الإمداد العالمية تأثرت سلباً بفقدانهم لهذا الغاز.

وأشار بوتين إلَّى أن بولندا، بعد تخليها عَنّْ إمدادات الغاز عبر “يامال – أوروبا”، بدأت فِيْ شراء الغاز الروسي من ألمانيا بأسعار منخفضة.

وختم “من ربح كل الأوروبيين خسروا”.

لتحسين سلاسل إمداد الغاز لجميع دول القارة، وبالتالي تحسين سلاسل توريد السلع العالمية، اقترح بوتين إطلاق خط أنابيب الغاز “نورث ستريم 2″، الذي عطله الاتحاد الأوروبي كجزء من عقوباته ضد روسيا، إذا أرادت أوروبا ذلك زيادة إمداداتها من الغاز الروسي.

كان هذا الأسبوع مهمًا لإمدادات الغاز إلَّى أوروبا، حيث وقعت إيطاليا والإمارات اتفاقيتين استراتيجيتين فِيْ مجال الطاقة.

كَمْا وقعت الجزائر وإيطاليا وثلاث شركات طاقة (أمريكية وفرنسية وإيطالية) اتفاقية لضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار لتعزيز صادرات الغاز إلَّى السوق الإيطالية.

وفِيْ محاولة للعودة إلَّى سوق التوريد العالمي، وقعت إيران وجازبروم اتفاقية لتطوير حقول النفط والغاز الطبيعي الأخرى، بقيمة تزيد عَنّْ 40 مليار دولار، فِيْ أكبر اتفاق إيراني مع شريك أجنبي.