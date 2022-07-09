سلاسل الإمداد.. أسباب معقدة تكبل الطاقة والقمح حول العالم

بينما بدأت أسعار الحبوب والطاقة فِيْ التراجع قليلاً عَنّْ مستوياتها القياسية، توجد مخاوف من تعطل سلاسل التوريد فِيْ جميع أنحاء العالم.

فِيْ قطاع الطاقة، قال عضو بارز فِيْ البرلمان الروسي إن موسكو ستتولى مشروع النفط والغاز سخالين -1، الذي تنفذه بشكل مشترك شركة إكسون موبيل، والسوديكو اليابانية، وشركة فِيْديش الهندية، بعد أسبوع من استيلائها على مشروع سخالين 2 المجاور. .

قال بافِيْل زافالني، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن من الواضح أنها كانت الخطوة التالية. لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال للصحفِيْين إن البلاد لم تتخذ قرارًا بعد بشأن سخالين -1.

ينتج حقل سخالين 1 أكثر من 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي والمكثفات المصاحبة، وهُو أحد المجالات الرئيسية فِيْ إنتاج الغاز الطبيعي.

وفِيْ الأسبوع الماضي، وقع الرئيس الروسي مرسومًا الأسبوع الماضي لفرض السيطرة الكاملة على مشروع النفط والغاز سخالين -2، فِيْ خطوة من شأنها طرد شركة شل والمستثمرين اليابانيين.

يقع مشروع سخالين 2 قبالة الساحل الشمالي الشرقي لروسيا، وينتج حوالي 11.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، تمثل حوالي 4٪ من السوق العالمية، ويتم تصدير إنتاجه إلَّى الأسواق الرئيسية، بما فِيْ ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

فِيْ قطاع الحبوب، كشفت دراسة استقصائية نشرتها المؤسسة الوطنية للإمداد فِيْ البرازيل، الخميس، عَنّْ توقعات بأن البلاد ستحصد محصول قمح قياسي يبلغ تسعة ملايين طن فِيْ عام 2022، حيث يزرع المزارعون هذا المحصول فِيْ أكبر مساحة من الأرض فِيْ 32. سنوات.

لقد زرعت البرازيل بالفعل حوالي 65٪ من المساحة المخصصة للقمح هذا الموسم، والتي تقدر بنحو 2.9 مليون هكتار (7.166 مليون فدان). وقام المزارعون المحليون بتوسيع المساحة المزروعة بنحو 6.6٪، وهُو أقل من مستوى عام 1990 البالغ 3.28 مليون هكتار.

وكانت الشركة توقعت فِيْ السابق زيادة بنسبة 10.3٪ عَنّْ الموسم السابق إلَّى ثلاثة أطنان من القمح للهكتار. وبحسب بيانات الشركة تم تسجيل محصول القمح عام 1990 طن للهكتار الواحد.

لكن من ناحية أخرى، وما قد يعيق توريد القمح والدقيق، قالت الحكومة الهندية فِيْ إشعار نُشر يوم الخميس إنها عدلت سياستها لتصدير دقيق القمح وطالبت التجار بالحصول على إذن قبل التصدير.

حظرت نيودلهِيْ صادرات القمح فِيْ منتصف مايو بعد موجة الحر الشديدة التي أدت إلَّى انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار المحلية إلَّى مستوى قياسي.

بعد الحظر، قفز الطلب على دقيق القمح من الدول المجاورة، التي تواجه صعوبة فِيْ تأمين إمدادات القمح بأسعار أقل من الموردين الآخرين. وقالت الحكومة إن القيود على صادرات دقيق القمح ستدخل حيز التنفِيْذ فِيْ 12 يوليو تموز.

من ناحية أخرى قال وزير يمني، الخميس، إن وفدا من بلاده سيزور الهند الأسبوع المقبل فِيْ محاولة لترتيب شحنات قمح للبلد الذي مزقته الحرب والذي يعاني من مخزون غذائي استراتيجي منخفض.

قال محمد الأشول وزير التجارة والصناعة فِيْ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية لرويترز إن الوفد سيسعى لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لاستيراد القمح من الهند.

وأضاف أن المخزونات الغذائية الاستراتيجية الحالية فِيْ اليمن كانت كافِيْة حتى نهاية أغسطس. وقال الأشول إن بلاده حققت تقدما كبيرا فِيْ تنفِيْذ اتفاق مع الحكومة الهندية لرفع الحظر عَنّْ تصدير القمح لليمن.

ولم يتضح على الفور حجم القمح الذي سيطلبه اليمن من الهند أو متى يمكن تسليمه إذا تم التوصل إلَّى اتفاق.

يهدد تعطل الصادرات الأوكرانية والروسية، بسبب الُغُزو الروسي لأوكرانيا، وحظر الصادرات الهندية بتفاقم أزمة الجوع فِيْ اليمن وزيادة تضخم أسعار المواد الغذائية الذي تضاعف فِيْ العامين الماضيين فِيْ بعض مناطق البلاد.

أدى الصراع المستمر منذ سبع سنوات فِيْ اليمن بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران إلَّى مقتل عشرات الآلاف ودفع الملايين إلَّى حافة المجاعة.