سلاسل الإمداد.. تعطل محرك سفِيْنة متجهة إلَّى أوكرانيا لنقل حبوب فِيْ البوسفور

قالت شركة شحن يوم السبت إن سفِيْنة شحن متجهة إلَّى أوكرانيا لتنزيل الحبوب بموجب اتفاق توسطت فِيْه الأمم المتحدة تعرضت لعطل قصير فِيْ المحرك.

وذلك أثناء مروره عبر مضيق البوسفور فِيْ اسطنبول ليلاً، فِيْ ثاني حادث خلال أيام.

وقالت شركة تريبيكا للشحن إن محرك بريزا تعطل حوالي الساعة 2330 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة وإنها رست بالقرب من منطقة كانديلي فِيْ اسطنبول. وأضافت أن السفِيْنة رفعت المرساة فِيْ الساعة 0120 بتوقيت جرينتش اليوم السبت، وكان من المقرر أن تتوجه إلَّى منطقة المرسى جنوب البوسفور بواسطة زوارق قطر.

وقالت تريبيكا إن حركة المرور فِيْ مضيق البوسفور توقفت وستستأنف باتجاه الجنوب الساعة 0530 بتوقيت جرينتش. وأظهرت بيانات رفِيْنيتيف أن السفِيْنة بريزا رست جنوب مضيق البوسفور الساعة 0628 بتوقيت جرينتش.

سُحبت ليدي زحمة، وهِيْ سفِيْنة شحن تحمل أكثر من 3000 طن من الذرة من أوكرانيا، إلَّى رصيف ميناء فِيْ اسطنبول بعد أن انحرفت لفترة وجيزة بسبب عطل فِيْ الدفة ليلة الخميس.

ومثل هذه الحوادث نادرة الحدوث فِيْ مضيق البوسفور الخلاب الذي يقسم أكبر مدن تركيا ويربط البحر الأسود ببحر مرمرة وما وراءه بالبحر الأبيض المتوسط.

وقال مركز التنسيق المشترك ومقره اسطنبول والذي يشرف على الصفقة ويضم مسؤولين من الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا، يوم الجمعة، إنه تم تفتيش السفِيْنة بريزا والسماح لها بالإبحار إلَّى أوكرانيا مع سبع سفن أخرى.

وقالت المفوضية إنه حتى يوم الجمعة، تم تصدير حوالي 1.77 مليون طن من الحبوب ومواد غذائية أخرى من أوكرانيا بموجب الاتفاقية، بينما تمت الموافقة على 160 رحلة جوية محلية وأجنبية.

تراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية بعد أن غزت روسيا البلاد فِيْ 24 فبراير وأغلقت موانئها على البحر الأسود، مما أدى إلَّى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص فِيْ إفريقيا والشرق الأوسط.

وافتتحت ثلاثة موانئ بموجب الاتفاقية الموقعة فِيْ 22 يوليو بين موسكو وكييف بوساطة الأمم المتحدة وأنقرة.