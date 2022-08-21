سلاسل الإمداد فِيْ خطر.. إضراب طويل يشل أكبر ميناء للحاويات فِيْ بريطانيا

يعاني أكبر ميناء للحاويات فِيْ بريطانيا من حالة من الشلل التام نتيجة الإضراب العمالي المطول، والذي سيكون له تأثير شديد على سلاسل التوريد.

حذرت مجموعة الشحن Maersk، إحدى أكبر شركات شحن الحاويات فِيْ العالم، من التأثير الكبير لهذه الضربة التي ستؤخر العمليات وتجبرها على إجراء تغييرات على رحلات سفنها.

إضراب طويل

سيبدأ أكثر من 1900 عامل فِيْ أكبر ميناء للحاويات فِيْ بريطانيا إضرابًا لمدة ثمانية أيام يوم الأحد حذرت نقاباتهم وشركات الشحن من أنه قد يؤثر بشكل خطير على التجارة وسلاسل التوريد.

بدأ العمال فِيْ ميناء فِيْليكسستو على الساحل الشرقي لإنجلترا إضرابًا وسط نزاع على الأجور، فِيْ أحدث حلقة من الإضرابات فِيْ بريطانيا حيث تطالب النقابات بأجور أعلى لأعضائها الذين يواجهُون أزمة تكلفة المعيشة.

قال بوبي مورتون، مسؤول الرصيف المحلي فِيْ Unite “سيؤدي الإضراب إلَّى اضطراب كبير فِيْ جميع سلاسل التوريد فِيْ المملكة المتحدة، لكن هذا الخلاف برمته من صنع الشركة”.

وأضاف “لقد أتيحت للشركة فِيْ السابق كل الفرص لتقديم عرض عادل لأعضائنا، لكنها اختارت عدم القيام بذلك”.

العروض المرفوضة

وقالت شركة هُوتشيسون المشغلة لشركة Felixtow يوم الجمعة إنها تعتقد أن عرضها بزيادة الأجور بنسبة 7٪ وإجمالي 500 جنيه إسترليني (604 دولارات) عادل.

وأضافت أن نقابة عمال الميناء، التي تمثل نحو 500 موظف فِيْ الأعمال الإشرافِيْة والهندسية والكتابية، قبلت الاتفاقية.

لكن يونايت، التي تمثل بشكل رئيسي عمال الرصيف، قالت إن الاقتراح أقل بكثير من معدل التضخم الحالي.

وقال الميناء إنه سيفعل خطة طوارئ ويعمل على تقليل الاضطرابات خلال الإضراب الذي سيستمر حتى 29 أغسطس / آب.

ضربات متتالية

يوم الجمعة الماضي، توقفت شبكة النقل فِيْ لندن حيث نظم عمال القطارات والحافلات إضرابات بشأن الأجور وظروف العمل فِيْ أحدث إضراب فِيْ صيف شابته نزاعات عمالية، حيث يؤثر التضخم بأكثر من 10 فِيْ المائة على الأجور.

وقالت وسائل النقل فِيْ لندن، إن جميع خطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية فِيْ لندن توقفت كليًا أو جزئيًا، كَمْا تعطلت عشرات خطوط الحافلات فِيْ غرب المدينة.

لقد عانى المسافرون فِيْ جميع أنحاء البلاد بالفعل من الاضطراب الناجم عَنّْ إضرابات السكك الحديدية هذا العام، والتي نظمتها النقابات التي تطالب بأجور أكثر ملاءمة لتكاليف المعيشة المرتفعة الناجمة عَنّْ تضخم الطاقة.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم بلغ 10.1٪ فِيْ يوليو، وهُو أعلى مستوى منذ فبراير 1982، حيث أثر ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عَنّْ الُغُزو الروسي لأوكرانيا المستهلكين بشكل مباشر من خلال زيادة فواتير منازلهم، وبشكل غير مباشر بسبب الزيادة. فِيْ أسعار المواد الغذائية.