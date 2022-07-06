سلاسل التوريد تمزق جيوب الفقراء.. البيانات وحدها لا تكفِيْ

تخشى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان من أن تؤدي أزمة سلسلة الإمداد الغذائي إلَّى قفزة حادة فِيْ عدد الفقراء الجدد.

لا يزال الوضع مأساويًا حول العالم، فِيْما يتعلق باستمرار ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك، إلَّى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، فِيْما لا تزال الحلول فِيْ الأفق غائبة.

تخشى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان من أن تؤدي أزمة سلسلة الإمداد الغذائي إلَّى قفزة حادة فِيْ عدد الفقراء الجدد، حيث لا تستطيع الدول الفقيرة دعم السلع كَمْا هُو الحال فِيْ الدول الصناعية.

يوم الثلاثاء، قال مسؤول أمريكي كبير إن الغذاء وأمن الطاقة وتدفق الإمدادات فِيْ جميع أنحاء العالم سيكونان من بين الموضوعات الرئيسية فِيْ اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين فِيْ بالي هذا الأسبوع.

ودعت واشنطن، فِيْ بيان، أمس، أعضاء مجموعة العشرين إلَّى الإصرار على أن تدعم روسيا جهُود الأمم المتحدة لإعادة فتح الطرق البحرية التي أغلقتها حرب موسكو فِيْ أوكرانيا.

وقال رامين تولوي، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والتجارية، للصحفِيْين إن وزير الخارجية أنطوني بلينكين سيرفع أمن الطاقة فِيْ الجلسة الرئيسية لوزراء مجموعة العشرين يوم الجمعة وفِيْ الاجتماعات الثنائية فِيْ بالي.

وقال “يتعين على دول مجموعة العشرين محاسبة روسيا والإصرار على دعمها لجهُود الأمم المتحدة الجارية لإعادة فتح الطرق البحرية لتوصيل الحبوب”.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع تقريراً قالت فِيْه إن اليمن والعديد من دول القارة الأفريقية تشهد زيادة فِيْ أسعار الخبز بنسبة 35٪ بسبب أزمة سلاسل الإمداد الغذائي.

فِيْ المقابل، توقفت مطاحن القمح التي تفتقر إلَّى الحبوب فِيْ لبنان عَنّْ العمل فِيْ الأشهر الأخيرة، مما أجبر المخابز على الإغلاق. فِيْ حين أن زيت الطهِيْ فِيْ كينيا نادر.

يكافح صانعو السياسات من أجل وضع خطط لفتح سلاسل التوريد وتوفِيْر التمويل الغذائي للبلدان النامية، لكن الجمع بين ارتفاع تكاليف الطاقة وتقييد الصادرات من روسيا وأوكرانيا يهدد بعض الفئات السكانية الأكثر ضعفاً.

البنك الدولي يحذر

فِيْ تقريره الأخير عَنّْ الآفاق الاقتصادية العالمية، قال البنك الدولي إن ما يقرب من نصف الأشخاص فِيْ البلدان منخفضة الدخل يواجهُون نقصًا فِيْ الغذاء، مما يؤدي غالبًا إلَّى اضطرابات اجتماعية.

وقال رئيس البنك الدولي ديفِيْد مالباس محذرا من الركود التضخمي العالمي فِيْ أوائل يونيو “هناك خطر شديد لسوء التغذية وتفاقم الجوع وحتى المجاعة فِيْ بعض المناطق”.

وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية فِيْ مايو بنحو 30٪ عَنّْ العام السابق، مدفوعة بارتفاع أسعار الحبوب واللحوم، نتيجة لأزمة سلسلة التوريد.

أدت زيادة الأسعار إلَّى موجات جديدة من الحمائية ؛ قامت دول مثل إندونيسيا والهند وماليزيا بتقييد صادراتها من زيت الطهِيْ والقمح والدجاج لعزل أسواقها المحلية.

رسوم الحماية

حوالي 20 دولة لديها نوع من الرقابة على الصادرات للحد من تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفقا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

فِيْ قطاع الطاقة، بينما كانت النرويج تواجه إضرابًا فِيْ قطاع النفط والغاز، قال زعيم نقابي هناك إن الحكومة النرويجية تدخلت يوم الثلاثاء لوقف إضراب فِيْ قطاع الطاقة بالبلاد من خلال خفض إنتاج النفط والغاز.

وقال زعيم نقابة ليدرن أودين إنغفارستين فِيْ مقابلة، “سيعود العمال إلَّى العمل فِيْ أقرب وقت ممكن”، ويأتي ذلك فِيْ وقت ازداد فِيْه اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة النرويجية.

كَمْا أظهرت بيانات ووثائق تتبع السفن من شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة أن الشحنات الأولى فِيْ عامين من الخام الفنزويلي إلَّى أوروبا ساعدت فِيْ رفع صادرات عضو أوبك بنسبة 61٪ الشهر الماضي بعد سلسلة من الانتكاسات فِيْ وقت سابق من هذا العام.

بدأت إيني الإيطالية وريبسول الإسبانية فِيْ تلقي الخام الفنزويلي بعد تلقي الضوء الأخضر من وزارة الخارجية الأمريكية.

جاء القرار الأمريكي فِيْ إطار تحرك لمساعدة أوروبا على تعويض ما فقدته من نفط روسي فِيْ أعقاب حربها فِيْ أوكرانيا. كَمْا أنه يمثل خطوة إلَّى الأمام نحو علاقات أفضل بين كاراكاس وواشنطن.

وفقًا لوثائق وبيانات من Refinitiv، قامت شركة Petroleos de Venezuela المملوكة للدولة ومشاريعها المشتركة بشحن ما متوسطه 630،500 برميل يوميًا من النفط الخام والوقود فِيْ يونيو، بزيادة 61٪ عَنّْ الشهر السابق.