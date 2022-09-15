سلاف فواخرجي تحيي الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدها رحل صاحب الكرسي

استذكرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي والدها الراحل محمد فواخرجي، بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته، وعبرت عَنّْ خسارتها حفلها الكبير وتحدثت عَنّْ بعض ممتلكاته.

وكتب فواخري فِيْ رسالته التي نشرها على موقع “إنستجرام” “لطالما كنت أنظر إلَّى كرسي محمد القصبجي الفارغ لا شيء سوى روحه … والفراغ يملأ عقولنا وقلوبنا أحيانًا بشريط حقيقي”. مشاهد وأخرى متخيلة أو مرغوبة “.

وأضاف “يسار صاحب الكرسي .. وبقي الكرسي .. أم كلثوم لا تستطيع أن تتجاوز الكرسي .. ولا يمكن للموسيقيين أن يمروا أمامها دون احترام حدودها .. بل إنهم يسمعون طريقتها فِيْ الكلام. العزف. وموسيقاه.

وعبر عَنّْ حزنه الشديد لفقدان والده، مشيراً إلَّى أن من اختبر هذا الشعور بالجشع هم فقط من يدرك ذلك، وتذكر بعض التفاصيل الخاصة بممتلكات والده الشخصية مثل الوسادة والساعة والبطانية والغطاء. خاتم وعطر.

واختتم رسالته بعبارة “وأنا أتنفسك، أتنفس، أستيقظ من الواقع وأعيش فِيْ فراغ، لأن حتى فراغك يا حبي هُو الحياة”.

ورفقت سراف فواخرجي منشورها بصورتين، أحدهما والدها جالس على الكرسي والأخرى للكرسي الفارغ دون والدها.

وتدفقت تعليقات نجوم الفن والجمهُور على رسالة سلاف لوالدها مشيدة به، متمنية الصبر والراحة لها ولباقي أفراد الأسرة، مؤكدين نعمة حضور الأب فِيْ حياة أي فرد. أثر رحيله وعدم قدرته على رد حبه وحنانه.

ومن أبرز النجوم الذين تفاعلوا مع المنشور، فاديا خطاب، لورا أبو أسعد، التي علقت “رحمه الله”، وكذلك روعة ياسين الذي كتب “رحمه الله يارب”. . بالإضافة إلَّى الفنانة نانسي خوري التي علقت “رحمه الله”، وكذلك الفنان أيمن عبد السلام “رحمه الله”، حلا رجب، ألما كفارنة، جيانا عَنّْيد، والسوري. الصحفِيْ مصطفى الأغا.

كيسي روز يفوز بجائزتين

فِيْ سياق مختلف يتعلق بالموضوع الفني، أعلنت سلاف فواخرجي أن فِيْلمها الجديد “وردة كازي” للمخرج وائل رمضان، عبر منشور على حساباته الرسمية فِيْ مواقع إعلامية، حصد جائزتين هما جائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة لجنة التحكيم الخاصة. جائزة أفضل سيناريو فِيْ مهرجان لوس أنجلوس السينمائي.

من جهته، نشر الفنان وائل رمضان، عبر حسابه على “إنستجرام”، الملصق الرسمي للفِيْلم، وأرفقه بنفس تعليق فواخرجي، معربًا عَنّْ سعادته بنجاح “كازي روز”.

وتفاعل العديد من الفنانين والمشاهِيْر مع المطبوعات، متمنين لهم التوفِيْق والنجاح الدائم، ومهنئينهم على الجوائز التي فاز بها الفِيْلم، ومنهم الفنانة رنا ريشة، وأمانة والي، وسحر فوزي، التي علقت قائلة “ألف مبروك. “