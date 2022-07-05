أعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عودتها للإخراج السينمائي، حيث تتعاون مع زوجها السابق الفنان وائل رمضان فِيْ فِيْلم جديد بعَنّْوان “زهرة كازي”.

وقال فواخرجي فِيْ تصريحات متلفزة “التعاون الفني مع وائل فِيْ فِيْلمه الأول. أحب هذا المكان ولدي خبرة مباشرة، وشعرت أنه مكاني بشكل أو بآخر”.

وأضاف النجم السوري فِيْ تصريح لـ “ذي إنسايدر بالعربية” أنه يشعر أن لديه الكثير ليقوله عَنّْ مهنته الجديدة فِيْ الإخراج والعمل خلف الكاميرا، معربًا عَنّْ حماسه لهذه الوظيفة الجديدة.

هذا التعاون هُو الأول الذي يجمع الثنائي السوري بعد إعلان انفصالهما فِيْ 5 أبريل، فِيْ خطوة فاجأت الجمهُور والمجتمع الفني.

لكن خطوة الانفصال الزوجي لم تمنع الثنائي من التعاون الفني والمهني، لذا سيكون فِيْلم “Cazi Rose” بدايتهما الجديدة، بينما حظي وائل وسلاف باحترام جزء كبير من الجمهُور لأنهما استمرتا فِيْ العمل. بطريقتهم الخاصة ولم يخوضوا فِيْ تفاصيل طلاقهم أو يتحدثوا عَنّْه من حين لآخر عبر وسائل الإعلام كَمْا هُو الحال مع العديد من النجوم الذين يفعلون ذلك.

جاءت تصريحات سلاف فواخرجي فِيْ وقت أكد فِيْه وائل رمضان زيادة حبه لزوجته السابقة بعد انفصالهما، مشيرًا إلَّى أنه لم يكن يتوقع منها أن تشاركه نفس المشاعر معه.

تساءلت قناة رابعة الزيات اللبنانية، للفنان وائل رمضان، خلال ظهُوره كضيف على برنامج “ما الحكاية” “بعدك تحبينها بسبب سلاف !” وأكدت الفنانة السورية ذلك وعلقت قائلة “زاد محبتي لله فِيْ مرحلة العاشرة … أصبحت 12”.

وأكد رمضان بشكل غير مباشر أن سلاف فواخرجي لا تشاركها نفس المشاعر، قائلة “ربما هِيْ دون السادسة”، فرد ربيع الزيات “جميل أن تعترف”، قبل أن تعترف أمام عدسة الكاميرا “أنا لست متأكدًا من أنك تحبني بنفس النسبة.

ومؤخرا احتفل النجمان بعيد ميلاد نجلهما حمزة، فِيْ أول ظهُور للممثلين معا منذ إعلان انفصالهما، حيث نشر رمضان صورة من مشاهد الاحتفال عبر حسابه على فِيْسبوك، فِيْ الصورة التي ظهرت مع فواخرجي، وكذلك نجله حمزة ومختلف الأصدقاء والزملاء على هامش تصوير الفنانة لفِيْلمه “كازي”. ارتفع”.

وكتب وائل رمضان على الصورة حمزة صديقي المقرب لي، ليس بسبب حبي لك، بسبب صفات أو عبارات معبرة. ويكفِيْ أن أقول لك إنك حزين فِيْ القلب. بس انت القلب وما يحمله اتمنى لك اياما تشبه روحك الطاهرة الطاهرة لانك تستحق كل ما هُو جميل مثلك صديقك وائل.

كَمْا شكرت النجمة السورية طاقم فِيْلم “Cazy Rose” وتقدره وقالت “كل الشكر لعائلتي … عائلة فِيْلم Cazy Rose على هذه المفاجأة الجميلة”.

و “كازي روز” فِيْلم كوميدي اجتماعي، تدور أحداثه فِيْ إطار التشويق والعاطفة داخل مطعم “روز”، الذي يجمع عدة أشخاص من طبقات وطبقات اجتماعية متعددة ومختلفة، والأقنعة تتفكك وتسقط، خاصة مثل الأخير. لحظات من حياة هؤلاء الناس تقترب.