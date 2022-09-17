أعربت النجمة السورية سلاف فواخرجي عَنّْ سعادتها باستضافة حفل الفنان المصري هاني شاكر فِيْ دار الأسد للثقافة والفنون والتراث / مسرح الأوبرا بالعاصمة دمشق.

وقالت فواخرجي، على هامش الحفل، فِيْ مقابلة مع موقع “العرب اليوم” إنه رغم وجود ظروف خاصة منعتها من المشاركة، إلا أن اسم هاني شاكر وقيمته، ورسالة الحفل دفعتها إلَّى القبول المباشر. وعدم رفض الفكرة التي طرحها رئيس نقابة الفنانين السوريين محسن غازي والمدير العام لدار الأوبرا أندريه معلولي.

وأضافت أنها تعتبر نفسها دور الترحيب والترحيب بفنانة عربية كبيرة لها قيمتها ومكانتها الفنية العالية.

وأشارت إلَّى أن أول ما فكرت به فِيْ تقديم الفنانة على المسرح هُو الحب، وتحولت إلَّى البساطة للتعبير عَنّْ المزيد من المشاعر التي تحملها فِيْ الداخل، حتى تصل الفكرة والشعور بالشكل الصحيح إلَّى الجميع. مشيرة إلَّى أن الحفل رسالة فنية، ورسالة حياة واجتماع بلدين، والفن يلغي كل شيء، ويعبر عَنّْ حب مشترك.

وقالت الفنانة السورية إنها تحب الفنان هاني وتستمع إلَّى أغانيه، فِيْما كانت الأغنية الأقرب لها هِيْ “مازلت تسأل”.

وأضاف “الحب يوحدنا، والفن يوحدنا، ووجودنا معًا هُو دليل للرفاهِيْة، ودليل للصحة، ودليل للشغف بالفن الحقيقي الراقي”.

وحول ظهُوره فِيْ الحفلة ؛ قال إنه يختار دائمًا مظهره بعَنّْاية وفقًا للمناسبة التي يتواجد فِيْها، وأن دار الأوبرا لها أهمية ثقافِيْة وفكرية عالية.

واختتمت بالتأكيد على أنها لا تفكر فِيْ التقديم كخطوة مستمرة، بل هُو شعور وحالة جذابة لها، ولن تمانع فِيْ تقديم أي حدث ترى فِيْه أهمية وقيمة فكرية وإنسانية وفنية. .