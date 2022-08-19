سلاف فواخرجي وأمل عرفة بينهم.. نجوم الفن فِيْ سوريا يودعون بسام لطفِيْ

تسبب رحيل الفنان السوري، بسام لطفِيْ، فِيْ حالة حزن وألم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حزن عليه كثير من نجوم الفن بعبارات مؤثرة، طالبين الرحمة والمغفرة.

وكتب المخرج السوري محمد زهِيْر رجب على فِيْسبوك “هذا الرحيل مؤلم، أحد تماثيلنا يرحل اليوم أيضا، بسام لطفِيْ العظيم بفنه وإنسانيته، الحبيب الصادق.

ورد على التدوينة الفنان السوري الفلسطيني علاء قاسم قائلا “روحه رحمة وسلام”.

كَمْا عبر الفنان الراحل محمد حداقي عَنّْ أسفه، قائلا “لا حول ولا قوة إلا بالله، الفنان الجبار والجميل بسام لطفِيْ فِيْ عون الله، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونشر الفنان أيمن رضا صورة الفقيد على فِيْسبوك وكتب “رحمك الله”.

ووصف الفنان أيمن زيدان المتوفى بأنه رجل طيب ورجل طيب، متمنيا له الرحمة، عبر منشور على صفحته على فِيْسبوك.

وعلق الفنان السوري عارف الطويل، على خبر الوفاة، فِيْ منشور قال فِيْه “اليوم نقول وداعا لنحت من الفن العربي والسوري والفلسطيني بسام لطفِيْ، ارحم روحك وصبرك. . لعائلتك وأحبائك “.

كَمْا أعربت الفنانة السورية، رنا شميس، عَنّْ حزنها على فقدان مكانتها الفنية الكبيرة فِيْ سوريا، ولا سيما الفنانة الراحلة أنطوانيت نجيب قبل أيام، وكذلك الفنانة لطفِيْ.

وكتبت الفنانة السورية ريم عبد العزيز، فِيْ تدوينة على إنستجرام، حزنت فِيْها على الفقيد، مع تعليق “الكبار يرحلون، الفنان القدير بشام لطفِيْ فِيْ حماية الله”.

ووجهت الفنانة سلاف فواخرجي، نداء للفنانة، عبر موقع إنستجرام، معلقًا “الرحمة والسلام لروح الفنان الجبار بسام لطفِيْ، أعمق التعازي لأسرته العزيزة وأصدقائه ومعجبيه”.

كَمْا تمنى الفنان شكران مرتجى العفو على الفقيد، فكتب “الفنان الكبير الأستاذ بسام لطفِيْ رحمك الله، تعازينا لأسرته وجمهُوره، يترك مكانة فنية أخرى”.

كَمْا نعت الفنانة أمل عرفة الفقيد، فِيْ منشور على فِيْسبوك، حيث كتبت “بحضور الله الفنان الكبير الأستاذ بسام لطفِيْ عشت حياة طيبة للغاية وكان قلبك كالنسيم، وأنا انا كنت”. كالنسيم، تعازيّ للعائلة “.

كَمْا أعربت الفنانة لورا أبو أسعد عَنّْ حزنها الشديد على تلقيها النبأ، حيث كتبت “رحيل مؤلم آخر خلال أسبوع، الفنان المخضرم بسام لطفِيْ وأحد مؤسسي نقابة الفنانين فِيْ سوريا، هُو … بحفظ الله، تعازيّ لأسرته ونجله زميلنا الفنان إياس أبو غزالة “. وعَنّْ المجتمع الفني بأسره، رحيل أحد أعمدته بسام لطفِيْ.

ونشر الفنان طلال مارديني صورة الفقيد وكتب “وداعا بسام لطفِيْ”.

وكتب الفنان وائل زيدان على انستجرام “هذا الرحيل مؤلم. تغادر اليوم أيضا مكانة فنية لمكانتنا يا بسام لطفِيْ العظيم بفنه وإنسانيته العاشق الصادق. وداعا أيها النبيل. وداعا يا استاذ بسام … لروح سلامك “.

كَمْا عبرت الفنانة الراحلة سوسن ميخائيل عَنّْ أسفها، عبر منشور على موقع إنستجرام “الكبار يرحلون، وذاكرتهم أبدية. الرحمة تذهب إلَّى روح الأستاذ بسام لطفِيْ”.

يُذكر أن المتوفى توفِيْ داخل منزله، صباح اليوم الجمعة، عَنّْ عمر يناهز 82 عامًا، دون أن يعاني من أي مرض أو حالة صحية خطيرة.