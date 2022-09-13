سلاف فواخرجي ووائل رمضان يحتفلان بنجاح فِيْلم “كازي روز”

احتفل النجمان السوريان، سلاف فواخرجي ووائل رمضان، بنجاح فِيْلمهما الأخير “قاضي روز”، بعد فوزه بجائزتين عالميتين، فِيْ مهرجان لوس أنجلوس السينمائي.

ونشرت الفنانة سلاف فواخرجي، الملصق الرسمي للفِيْلم على صفحتها على فِيْسبوك، مرفقة بتعليق أعربت فِيْه عَنّْ سعادتها العميقة بنجاحه قائلة “الحمد لله وجهُود صناع الفِيْلم الفِيْلم هُو الأفضل”. فازت Casie Rose بجائزتين عالميتين، 1_ جائزة لجنة التحكيم الخاصة، 2_ جائزة أفضل سيناريو، فِيْ مهرجان لوس أنجلوس السينمائي.

من جهته، نشر الفنان وائل رمضان، عبر حسابه على “إنستجرام”، الملصق الرسمي للفِيْلم، وأرفقه بنفس تعليق فواخرجي، معربًا عَنّْ سعادته بنجاح “كازي روز”.

وتفاعل العديد من الفنانين والمشاهِيْر مع المطبوعات، متمنين لهم التوفِيْق والنجاح الدائم، ومهنئينهم على الجوائز التي فاز بها الفِيْلم، ومنهم الفنانة رنا ريشة، وأمانة والي، وسحر فوزي، التي علقت قائلة “ألف مبروك. “

كَمْا تدفقت تعليقات من المعجبين، تهنئة فواخرجي ورمضان على نجاح الفِيْلم، كَمْا عبروا عَنّْ إعجابهم بالفكرة المقترحة وتمثيل الممثلين، حيث علق أحدهم مبروك النجاح والتفوق والإبداع. الفكرة والإدراك، فليس غريباً الحصول على الجوائز “، فِيْما سأل آخرون سؤالاً عَنّْ مَوعِد العرض. عرض الفِيْلم على التلفزيون، مشيدين بلقاء رمضان والفواخرجي فِيْ مسرحية واحدة، وعلق آخر”. متى سيتم عرضها على الشاشة ما شاء الله، النجاح بفضل لقائكَمْ هناك “.

وفِيْلم ”كازي روز“ مدته ساعة و 45 دقيقة، إطار ضمن إطار التشويق والإثارة داخل مطعم ”روز“ الليلي الذي أشخاص مختلفِيْن فئات وطبقات مختلفة، يتعرضون فِيْ إحدى الليالي وهم بداخل مطعم لحدث يجعلهم لحظات من الخوف والتناحر أحياناً أحياناً والتقارب آحرون.

تتكشف الأقنعة وتسقط، خاصة عَنّْدما تقترب اللحظات الأخيرة من حياة هؤلاء الأشخاص، وتبدو كطبيعتهم الحقيقية وغريزتهم الأولى، بما لديهم وما عليهم مدينون به.

الفِيْلم من إخراج وائل رمضان، وسيناريو وحوار سلاف فواخرجي، وسيناريو شادي علي، وحوار نعيم الحمصي، وفكرة علاء المهنا، ورنا الأدهم، ويامن ست البنين، وتقنية تعاون سلاف فواخرجي وشادي علي.

ويشارك فِيْ البطولة وائل رمضان، ميرنا شلفون، يزن خليل، أندريه سكاف، جمال العلي، جيني إسبير، طارق مرعشلي، هدى شعراوي، وفاء موصلي، مصطفى المصطفى، وائل زيدان، سليمان رزق، مريم علي، غسان عزب، رنا أدهم، فرح خضر، أسامة السيد يوسف، مازن عباس، حنان اللولو، رضوان قنطار، رنيم الهاشم، حمزة رمضان، علي رمضان والضيف الفنان فايز قزق، بالإضافة إلَّى عدد من ضيوف الشرف على الفِيْلم. العمل.

وكانت الفنانة سلاف فواخرجي، قد أكدت خلال مقابلة سابقة مع “العرب اليوم” أن الهدف من هذه التجربة هُو تقديم عمل يشبه الناس، بطريقة حقيقية وبسيطة، بعيدة عَنّْ التصنع، ومحاولة صناعة الأفلام للجمهُور كَمْا هُو الحال فِيْ صناعة الدراما التليفزيونية.

وذكر أنه عَنّْدما طُلب منه التواجد مع الفنان والمخرج وائل رمضان فِيْ الفِيْلم، قبل الطلب ووقف إلَّى جانبه، وقدم أفضل ما لديه.

وعلى الصعيد الفني، ستظهر الفنانة سلاف فواخرجي فِيْ مسلسل “البوابات السبعة” من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز، وإنتاج “دارك روم”.

المسلسل يسلط الضوء على عالم الخيال العلمي والسفر عبر الزمن، ويقوم على قِصَّة جديدة غريبة مليئة بالرموز والألغاز، وتحمل الكثير من المخاطر فِيْ طريقة تقديمها للجمهُور، حيث أن المسلسل سيشهد معارك كثيرة.

وتتكون المسرحية من سبع حلقات يشارك فِيْها غسان مسعود ورنا ريشة وفايز قزق وعبد الفتاح المزين ومصطفى المصطفى وجيانا عيد وشادي الصفدي وجهاد سعد وحسام سلامة ومرح حسن ورغد ديب وغيرهم.

بينما كان الفنان وائل رمضان آخر أعماله مسلسل “شرف” تأليف ديانا جبور وإخراج ماجد الخطيب.